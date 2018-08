Americká společnost Apple se dnes stala první americkou veřejně obchodovanou firmou, jejíž tržní kapitalizace překonala hranici jednoho bilionu dolarů (22,1 bilionu korun). Informovala o tom agentura Reuters.

Akcie společnosti během čtvrtečního obchodování na trhu Nasdaq vystoupily až na 207,05 USD. Proti středečnímu závěru to představuje nárůst o 2,8 procenta. Od úterý, kdy firma zveřejnila výsledky hospodaření za duben až červen, akcie posílily zhruba o devět procent.

Apple tak dnes korunoval deset let trvající růst, o který se zasloužil všudypřítomný přístroj iPhone. Právě ten firmu přeměnil z menšího hráče na trhu osobních počítačů v globálního obra, který působí v oblasti zábavy a komunikace.

Příjmy podniku, který vznikl v roce 1976 v garáži, jsou vyšší než hrubý domácí produkt Portugalska či Nového Zélandu.

Primární nabídka akcií Applu se uskutečnila v roce 1980. Od té doby akcie firmy vzrostly o více než 50 tisíc procent. Pro srovnání - širší akciový index Standard & Poor's 500 za stejnou dobu přidal jen zhruba 2 tisíce procent.

Některé servery hlásily, že tržní kapitalizace Applu překonala hranici jednoho bilionu dolarů již dříve během dne. To však bylo způsobeno starým údajem o počtu akcií v oběhu. Firma totiž odkupuje vlastní akcie a v úterý poskytla aktuální údaj o tom, kolik má nyní akcií v oběhu.

Firma výrazně roste hlavně od uvedení svého smartphonu iPhone na trh. V roce 2006, rok před představením iPhonu, tržby firmy činily méně než 20 miliard USD a čistý zisk dvě miliardy USD. Loni již tržby vzrostly na 229 miliard a čistý zisk na 48,4 miliardy USD. Apple se tak stal nejziskovější veřejně obchodovanou firmou v USA.

Analytici však upozorňují, že Apple by již brzy mohly o jeho vedoucí postavení připravit firmy jako je Alphabet nebo Amazon, pokud se Applu nepodaří najít nové produkty nebo služby. Poptávka po chytrých telefonech totiž ochabuje.

