Sdílené elektrokoloběžky ovládly západ USA. Například v Los Angeles zažily rychlý nástup. Během několika málo měsíců se jich v ulicích objevily stovky, lidé se je naučili rychle využívat a oblíbili si je. Nyní kalifornské start-upy Bird a Lime, které sdílené elektrokoloběžky nabízí, expandují. Jejich první zastávkou je Paříž.

Jako první do Paříže přišel start-up Lime. Ten testuje sdílené elektrokoloběžky i v několika městech v Německu a také v Curychu. Ve velkém je ale ke konci června nasadil jen v Paříži. Nyní mohou Pařížané využít několik stovek elektrokoloběžek.

Lime plánuje, že brzy rozšíří své aktivity do dalších 26 evropských měst. O jaká konkrétně jde, ale zatím nezveřejnil. "S Evropou máme velké plány," prohlásil nedávno Arthur-Louis Jacquier, šéf francouzské pobočky Lime.

Do Paříže zamířil tento týden také největší konkurent Limu, a sice rychle rostoucí start-up Bird. Ten vedle metropole nad Seinou v příštích týdnech expanduje i do Tel-Avivu, kde sdílené elektrokoloběžky uvede do tamního univerzitního kampusu.