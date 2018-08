Česká národní banka ve čtvrtek na svém jednání rozhodla o zvýšení klíčové úrokové sazby o čtvrt procentního bodu na 1,25 procenta a naznačila, že to nemusí být poslední letošní zvýšení. Repo sazba se mimo jiné nepřímo promítá do ceny úvěrů pro spotřebitele a mohla by tak jejich cenu táhnout nahoru. Rozhodnutí ČNB také brání oslabování české koruny, jejíž kurz se v poslední době nevyvíjel tak, jak centrální banka odhadovala. O zvýšení sazby rozhodla bankovní rada jednomyslně. ČNB také ve své nové prognóze zhoršila odhad růstu ekonomiky v letošním roce.

"Rozhodně nelze vyloučit, že další krok bude následovat poměrně brzy. Pokud budou ty stávající podmínky přetrvávat, tak je prostor již při nejbližším zasedání. Tedy pokud by přetrvával kurzový šok a pokud budou přetrvávat inflační tlaky v české ekonomice. U toho prvního si netroufám předpovědět, u toho druhé to bude splněno," uvedl guvernér Jiří Rusnok.



Jde o páté zvýšení sazeb od konce intervencí proti koruně. Podruhé v éře inflačního cílování zvedla ČNB sazby hned na dvou zasedáních po sobě. "Naposledy ke zvýšení sazby na dvou měnověpolitických zasedáních ČNB po sobě došlo v létě roku 2007, kdy ČNB koncem července zvýšila sazbu z 2,75 na tři procenta a pak hned koncem srpna ze tří na 3,25 procenta. Vzhledem k tomu, že ČNB tehdy zvýšila sazbu ještě i koncem května, z 2,50 na 2,75 procenta, zvyšovala tak sazbu vlastně hned třikrát po sobě," dodává hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.