Poprvé v historii se česká ekonomika dostala do čela žebříčku nejvíce se přehřívajících zemí v rámci OECD, které sdružuje ekonomicky nejvyspělejší země světa. Podle posledních dat se ekonomika letos dostane téměř tři procenta nad stav, kde by ideálně měla být. Takto vychýlená byla naposledy před hospodářskou krizí, tehdy se ale řada zemí přehřívala ještě mnohem více.

Česko tak přeskočilo Island, který vévodil žebříčku ještě loni, nyní je druhý. Třetí pozici má Slovinsko, které by mělo dokonce příští rok ideální stav překročit o 4,5 procenta a vzít tak prvenství Česku, jehož vychýlení se sice ještě zvýší, ale už jen lehce nad tři procenta. Podobně si vede i největší český obchodní partner Německo, jehož ekonomika by měla žhnout stále více. Ideálním stavem ekonomové označují situaci, kdy je ekonomika na svém potenciálu, to znamená, že využívá své zdroje přiměřeně. Hlavními znaky přehřívání je vyluxovaný trh práce či rostoucí inflace.