Přepravní společnost MD logistika stále hledá desítky řidičů do svých kamionů. Kvůli nedostatku zaměstnanců musí některé zakázky odmítat. V prosinci 2016 se proto firma přihlásila do Režimu Ukrajina, který podnikatelům usnadňuje dovoz Ukrajinců.

Z původně vytipovaných zaměstnanců jich ve firmě pracuje jen desetina. "Polovina uchazečů v něčem nesplňuje naše požadavky, které původně uváděli, že splňují," říká ředitel společnosti Robert Kuchar. Další chtěli zase dostávat peníze na černo.

Se svými ukrajinskými řidiči je však spokojen a přemýšlí, jak je dostat z ubytoven do soukromých bytů, aby si do Česka přivedli rodinu a usadili se zde.

Jak na vás dopadl aktuální problém nedostatku pracovníků?

Řidič kamionu je nedostatkové zboží. Dříve jsme měli náhradu za ty lidi, kteří si chtěli zrovna vzít dovolenou, nebo byli nemocní. Auta jsme tak měli pořád vytížená. Dnes nám k tomu chybí deset až třicet řidičů. Navíc nám chybí asi pět řidičů k tomu, abychom měli vůbec obsazené všechny naše kamiony.

Jak dlouho už tento stav trvá?

Pereme se s tím už tři roky. Proto jsme do Režimu Ukrajina šli. Protože český řidič je nedostatkové zboží. Fluktuace řidičů je obrovská.

Zapracujete si řidiče, který odešel z jiné firmy, on to u vás vyzkouší, jestli to je lepší než někde jinde, a většinou po třech měsících v rámci zkušební doby odchází jinam. Máme informaci, že takoví lidé pak fluktuují po firmách.