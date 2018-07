Současnou hospodářskou konjunkturu, která je jednou z nejdelších v historii Česka, ohrožují obchodní války mezi velkými ekonomikami nebo nárůst cen ropy. Tyto faktory by do Česka mohly dokonce brzy přinést pokles hospodářství. V rozhovoru pro HN to říká Karel Tregler, ředitel divize finančních trhů v PPF bance.

"Akutně riziko recese nehrozí, ale situace se může velice rychle změnit. Rizika jsou značná - od obchodních válek přes rychlý růst cen ropy až po vojenské konflikty. Pravděpodobnost, že tu bude do dvou tří let recese, výrazně roste," myslí si Tregler, který se na kapitálovém trhu pohybuje už 18 let.

HN: Jaký je váš pohled na trh s českou měnou? Jste překvapen tím, že koruna neposiluje tak, jak ČNB předpokládala?

Jsem hlavně překvapen, jak vše probíhá spořádaně. Osobně jsem čekal mnohem větší výkyvy kurzu, zejména pak v období těsně po ukončení intervenčního režimu. Předpovídat vývoj kurzu je obtížná disciplína, krátkodobé pohyby jsou s ekonomikou svázány jen velice volně, a naopak výrazně podléhají měnící se náladě na trzích. My počítáme s dalším posilováním koruny, a to především kvůli konvergenci české ekonomiky k vyspělejším zemím eurozóny. Konvergence by kvůli nízké inflaci měla probíhat právě přes kurzový kanál. Tento mechanismus u koruny fungoval poměrně ukázkovým způsobem do té doby, než byl zaveden intervenční režim. Vztah je nyní narušen zejména kvůli spekulativnímu kapitálu, který sem masivně přicházel a teď při svém odchodu postupné posilování koruny brzdí. Navíc koruna nyní sleduje pohyby ostatních měn v regionu, což v minulosti také nebylo obvyklé. Souvisí to právě s měnícími se náladami na trhu. Určitou roli hraje i větší regulace, která způsobuje, že některé dříve pevné vazby již nefungují. Příkladem může být úrokový diferenciál (rozdíl mezi výnosy korunových a eurových investic, například dluhopisů, pozn. red.), který již nepůsobí tak silně, protože provádět různé arbitrážní obchody je nyní limitované. Arbitrážní obchody nyní navádějí trh na rovnovážnou úroveň jen velmi pomalu.