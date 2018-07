Čím dál méně Američanů považuje svobodný trh a kapitalismus za nejlepší způsob uspořádání společnosti. Mezi mladými lidmi roste podpora levicových postojů všeho druhu. Spojnicí ale zůstává láska k vlastní zemi - patriotismus

Od roku 2008, kdy se rozhořela největší ekonomická krize západního světa v novém miléniu, vzrůstá četnost debat na veřejnosti i v soukromí o tom, že kapitalismu a svobodnému trhu, jak jej známe, hrozí záhuba.

Samozřejmě řeči se vedou a voda plyne. Lidé spolu hovoří o ledasčem. Nicméně hovory na téma, že vše je a zůstane naprosto v pohodě, probíhají, alespoň se to tak jeví, zřídka a obsahově už nejsou tím, co bývaly. Na pokles popularity kapitalismu ukázal už před osmi lety průzkum agentury GlobeScan. Ten sledoval, jaký postoj ke kapitalismu a volnému trhu zaujímají lidé v celkem pětadvaceti zemích. Svobodný trh tehdy za nejlepší způsob uspořádání společnosti považovalo pouze 59 procent Američanů. V roce 2002 v podobném průzkumu přitom tentýž názor zastávalo 80 procent obyvatel USA.

Ohledně míry spokojenosti s kapitalismem a svobodným trhem na tom byly v roce 2010 lépe než USA země jako Německo (68 procent) a Brazílie (67 procent). Paradoxně kapitalismus je populární také v Číně, ve které sice neexistují svobodné volby, ale vládnoucí komunistická strana zavedla svobodný konkurenční trh ve většině odvětví hospodářství. Podle studie GlobeScan více Číňanů (67 procent) než Američanů nemělo v roce 2010 problém s kapitalismem a svobodným trhem.

V Česku podobně formulovaný neproběhl, ale proměny na politické scéně v posledních letech naznačují možné posuny ve smýšlení lidí ohledně liberálně a tržně zaměřené společnosti.

Pokud jde ale o Ameriku, tak navzdory mírným rozdílům v metodologii i novější studie na toto téma vesměs potvrzují nastolený trend klesající podpory kapitalismu. V roce 2016 to ukázal rozsáhlý průzkum Institutu pro politiku Harvardovy univerzity mezi mladými Američany ve věku 18 až 29 let. Na otázku, jestli podporují kapitalismus, sice odpovědělo kladně 42 procent dotázaných. Na stejnou otázku ohledně socialismu odpovědělo souhlasně jen 33 procent lidí. Nicméně po zohlednění podpory progresivismu (44 procent) ve smyslu levicově laděných pokrokových změn v organizaci společnosti je vidět, že mezi mladými Američany slábne víra v nespoutaný a rvavý kapitalismus.

Naposledy se tento trend projevil v červnových primárkách Demokratické strany v New Yorku o možnost kandidovat v podzimních volbách do Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu. Osmadvacetiletá politická aktivistka Alexandria Ocasio-Cortezová, která se v posledních letech živila také jako servírka, porazila protikandidáta, jenž pravidelně vítězil ve všech volbách ve svém okrsku posledních deset let.

Podporovatelka neúspěšného prezidentského kandidáta Bernieho Sanderse, který v americkém Senátu zastupuje progresivistickou část Demokratické strany, má nyní šanci stát se nejmladší zákonodárkyní v dolní komoře parlamentu USA. Mezi pravicově smýšlejícími Američany vzbudila Ocasio-Cortezová doslova hysterické obavy, že Kongres je pod tvrdým útokem levicově smýšlejících lidí. Pozornost voličů dokáže tato mladá politička, jak ukazuje video deníku New York Times, přitáhnout také v tradiční baště republikánů ve státě Kansas na americkém středozápadě.

„Oni mají peníze. My máme lidi,“ oznamuje Alexandria Ocasia-Cortezová na předvolebním plakátu.

Pravda bude někde mezi oběma protichůdnými názory. I když ohledně vývoje kapitalistického uspořádání v Americe má Ocasio-Cortezová jasno. „Jsem toho názoru, že zažíváme krizi dohasínajícího kapitalismu, kdy lidé pracují šedesát, osmdesát hodin týdně a nemohou uživit své rodiny,“ uvedla pro týdeník The New Yorker a dodala, že mnoho lidí vnímá současný ekonomický systém USA jako nefunkční. „Proto chtějí změnu.“

Z českého nebo evropského pohledu se podobné názory jeví jako přehnané. Kapitalismus a volný trh přece nejsou na smrtelné posteli, nebo dokonce na cestě do márnice. Je ale pravda, že lidé pocházející z podobně chudých oblastí jako Ocasio-Cortezová (žije v newyorské čtvrti Bronx) nechtějí vlastně nic jiného než trochu jistot v kanadském stylu.

Mladí Američané, jejichž postoje zkoumala před dvěma lety Harvardova univerzita, si pod pojmem „socialismus představují všeobecné zdravotní pojištění, které existuje v Kanadě, nikoli Sovětský svaz,“ řekl John Della Volpe, ředitel průzkumů veřejného mínění v harvardském Institutu pro politiku.

Kapitalismus ale nemá žádnou fungující alternativu. Všechny ostatní formy uspořádání civilizované společnosti, ke které kromě soukromého vlastnictví patří také ohleduplnost a rovnost všech před zákonem, vedou k nesvobodě. Socialismus je jednou z takových cest k totalitě. S přibývajícím věkem to lidé obvykle zjistí. Popularita socialismu klesá mezi Američany nad 35 let, u kterých převažuje jednoznačně kladný postoj ke kapitalismu.

