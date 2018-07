Ve stamilionovém sporu o rekonstrukci hlavního nádraží bude muset rozhodnout soudní znalec. Oznámila to soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Lenka Vávrová, která řeší spor italského investora Grandi Stazioni a majitele nádraží, jímž je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Společnost Grandi Stazioni uzavřela v roce 2003 tehdy ještě s Českými drahami smlouvu, že nádraží nejpozději do deseti let opraví. A za to je dostane na 30 let do pronájmu. Jenže když ani po 13 letech nebyla oprava u konce, SŽDC, pod niž mezitím nádraží přešlo, italské firmě koncem roku 2016 vypovědělo smlouvu.

Vzápětí se rozhořel spor o to, kolik Grandi Stazioni do rekonstrukce investovalo a kolik by mu měla SŽDC vyplatit. Firma původně požadovala 776 milionů korun, SŽDC ale uznala pouze 566 milionů a zbývajících 210 milionů uhradit odmítá. Podle ní Grandi nedoložilo, že zbylou sumu lze považovat za technické zhodnocení budovy.

Znalec by tak měl určit, kolik italská firma na nádraží prostavěla, a tedy jak je zhodnotila do doby, než jí SŽDC vypověděla smlouvu. Jeden posudek, který si zadala SŽDC, tady už sice je. Jenže mezitím se podle soudkyně objevily nové podklady, které je třeba zapracovat. "Je otázkou, zda z důvodu hospodárnosti nebude lepší oslovit znalecký ústav, který již posudek zpracovával, byť pro žalovanou stranu," uvedla při úterním jednání Vávrová s tím, že pokud se obě strany na znalci nedohodnou, jmenuje ho sama.

Na nic už nemáte nárok

Advokát SŽDC Jiří Dukát se od počátku snažil soud přesvědčit o tom, že žaloba je zcela bezdůvodná, protože v původně uzavřené smlouvě bylo uvedeno, že hodnota technického zhodnocení bude při ukončení smlouvy nulová. "Ve všech dokumentech je, že stát nebude hradit zhodnocení majetku ani po ukončení smlouvy," uvedl Dukát a poukázal na původní smlouvy mezi Grandi Stazioni a Českými drahami. Ty byly majitelem nádraží, než je převedly na SŽDC.

Tento výklad ale soud označil za mylný. "To bylo zamýšleno na případ, kdyby doba nájmu byla 30 let, ostatně žalobce již částečně plnil," poukázala Vávrová s odkazem na již zaplacených 566 milionů korun.

Advokát SŽDC se během jednání také opakovaně opřel do soudkyně. Některá její tvrzení jsou prý nesrozumitelná, a navíc je prý příliš benevolentní vůči žalující straně. "Je neobvyklý postup, že žalobce založí do spisu 950 listin s tím, ať si žalovaný i soud sami hledají, co mají dokazovat, a soud je s tímto spokojen," uvedl s tím, že soud měl Italy vyzvat, ať u každé listiny jednoznačně uvedou, co má prokazovat.

"Zástupce žalovaného si zřejmě neprostudoval spis. Máme vždy v žalobě tvrzení a to, které důkazy se k tomu vztahují," reagoval za Grandi Stazioni Daniel Weinhold. Dukát ale přesto tvrdí, že není jasné, jak italská firma k požadované sumě 210 milionů došla.

Podle Dukáta Grandi Stazioni požaduje i velmi sporné věci. Například proplatit miliony za právní služby či osm milionů korun za "zapůjčení jednatele" do Čech. Nebo další miliony za přípravné práce na akce, které se nikdy nerealizovaly, třeba jako plánovaná rekonstrukce nádraží v Karlových Varech. Od rozjednané smlouvy Italové nakonec odstoupili.

Je to přitom jen jeden z mnoha sporů, které obě strany mezi sebou vedou. Kromě doplatku za zhodnocení nádraží chce italská skupina 1,26 miliardy korun na ušlém zisku. Tuto žalobu ale ještě soud nezačal projednávat. A dalšími dvěma žalobami se Grandi Stazioni snaží zpochybnit to, kdo je vlastníkem hlavního nádraží a zda oprávněně přešlo z Českých drah na Správu železniční dopravní cesty.

A loni přibyl další spor – italský investor přestal platit za pronájem nádraží v Mariánských Lázních. Toto nádraží v minulosti Grandi Stazioni také opravilo. Podle uzavřené smlouvy má poté právo prostory pronajímat s tím, že navíc ještě musí SŽDC hradit ročně 300 tisíc korun. Ty ale po vypovězení z pražského hlavního nádraží přestalo platit.

Grandi Stazioni navrhlo, aby se tento spor připojil a obě věci se řešily společně. To ale soudkyně Vávrová odmítla s tím, že jsou to samostatné případy.

Související