Společnost Agrofert, spadající do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše, by měla podle informací HN koupit od německých vlastníků tuzemskou část vydavatelství Bauer Media. Transakce se má dotáhnout v následujících týdnech, cena by se mohla pohybovat až kolem jedné miliardy korun. Vydavatelství Bauer Media na českém trhu prodalo v loňském roce téměř padesát milionů výtisků zejména lifestylových magazínů. Na českém trhu vydává například tituly Bazaar, Cosmopolitan, Esquire, Chvilka pro tebe, Pestrý svět, Tina, TV Max a Televize nebo Žena a život.

Posledním zahraničně vlastněným vydavatelstvím na českém trhu by tak zůstalo vydavatelství Burda Praha.

Podle mediálního experta Jaromíra Volka z Katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity v Brně tím mediální divize Agrofertu zaplní mezery ve svém portfoliu a nabízí se využití dalších synergií.

Proč Agrofert Bauer Media nyní kupuje?

Těch důvodů bychom mohli vyjmenovat více, ale klíčové vycházejí z toho, že mediální divize Agrofertu má dvě významné mezery ve svém portfoliu. Vedle celoplošné televize je to segment volnočasových a takzvaných společenských časopisů. Mezi tištěnými tituly jsou to právě tyto, které nejlépe odolávají propadu čtenosti tištěných médií s nejkratší periodicitou. Jen v tištěném segmentu oslovují tituly Bauer Media více než pět milionů čtenářů. Portfolio Bauer Media má samozřejmě i zavedené tituly na webu. Agrofert touto akvizicí získává nejen ziskový segment, ale současně se mu nabízí využití synergie s již vlastněnými tituly, a tím pádem i silnější inzertní pozice, rozšiřuje své mediální portfolio, respektive činí ho pestřejším a stabilizuje celou skupinu. Samozřejmě je třeba vnímat celý prodej i v kontextu celého domácího mediálního trhu, respektive konkurence, která na něm panuje. Agrofert danou akvizicí částečně tlumí dominanci Křetínského CMC v daném segmentu.