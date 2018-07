Zní to trochu, jako kdyby to bylo dílo vynálezce Q z filmů o Jamesi Bondovi - letadlo přistane na dráze, oddělí křídla, přemění se ve vlak a odjede po kolejích, aby vás dovezlo na stanici, která je nejblíže vašeho domova. Ve skutečnosti je to nový vlajkový projekt francouzské firmy Akka Technologies nazvaný Link & Fly. Nový stroj by měl urychlit pohyb na letišti, zjednodušit nástup do letadla a přiblížit ho více domovům cestujících, píše agentura Bloomberg.

"Po autech, která se mění na elektrická a autonomní, budou dalším velkým zlomem letadla," řekl generální ředitel Akka Maurice Ricci. Dodal, že o návrh již projevilo zájem několik potenciálních zákazníků z Asie.

Podle futuristického konceptu firmy Akka cestující nastoupí do jakési kapsle připomínající vagon vlaku na nádraží někde blízko svého domova. Při cestě na letiště bude zkontrolována jejich totožnost skenem sítnice. Na letišti budou k vagonu připevněna křídla, aby mohl vzlétnout.

Koncept letadla Link & Fly se dá velikostí a užitím připodobnit letounu Airbus A320. Je určen na krátké vzdálenosti a může přepravit 162 cestujících. Sedadla se dají odstranit a může být používán i jako nákladní. S připevněnými křídly má délku 34 metrů, výšku osm metrů a rozpětí křídel 49 metrů.

Akka se nesnaží přesvědčit výrobce letadel o nutnosti postavit celý její koncept. Sází na to, že její návrh přiláká pozornost a alespoň částečně bude časem využit u komerčních letadel.

Společnost Akka má tržní kapitalizaci 1,1 miliardy eur (28,5 miliardy korun) a jejím největším akcionářem je Ricci. Firma zaměstnává inženýry, které si mohou zájemci najmout jako konzultanty pro určité projekty. Firma vyvinula v roce 2008 koncept autonomního auta a v roce 2014 spolupracovala s Dassault Systems na nabídce služeb výrobcům automobilů. Zhruba 75 procent jejích tržeb pochází z Francie a Německa a před sedmi lety převzala inženýrskou divizi od automobilky Daimler.

