Společnost Vítkovice, a. s., která zastřešuje služby pro své dceřiné společnosti z bývalé skupiny Vítkovice Machinery Group, loni hospodařila se ztrátou 4,5 miliardy korun. Oproti předloňskému roku vzrostla o 3,3 miliardy korun. Podle vedení společnosti jsou příčinou vyšší ztráty mimořádné účetní operace související s ekonomickým vývojem jednotlivých dceřiných společností Vítkovic, uvedla mluvčí firmy Eva Kijonková.

Ztrátu chce firma částečně uhradit z nerozděleného zisku. Zbytek pak snížením základního kapitálu.

Tržby Vítkovic dosáhly v roce 2017 hodnoty 976,7 milionů korun, o rok dříve činily 1,18 miliardy. "Hospodářský výsledek významně ovlivnily mimořádné účetní operace. Velký vliv měla především tvorba opravných položek k finančním investicím ve výši přes tři miliardy korun," řekla mluvčí. Dodala, že tyto opravné položky se tvořily u společností určených k prodeji nebo společností v potížích.

Mimo to bylo podle Kijonkové nutné v době zpracování účetní závěrky roku 2017 počítat také s tvorbou opravných položek k pohledávkám vůči dcerám, a to ve výši 1,4 miliardy korun. "Ztrátu za rok 2017 chtějí Vítkovice částečně uhradit z účtu nerozděleného zisku minulých let a zčásti také snížením základního kapitálu formou snížení jmenovité hodnoty akcií akciové společnosti Vítkovice o 290 korun na deset korun," řekla.

Hospodářské výsledky společnosti a vypořádání ztráty bude ještě řešit valná hromada akcionářů, která se má podle dnes zveřejněné pozvánky sejít 21. srpna. Akcionáři budou, podle programu zveřejněného na webu Vítkovic, projednávat také konsolidovanou účetní závěrku ještě za rok 2016.

Společnost Vítkovice, a. s. dříve zastřešovala energetické, právní, logistické a další služby pro skupinu Vítkovice Machinery Group. V posledních letech se některé společnosti skupiny dostaly do ekonomických problémů. Ty se řešily restrukturalizací, prodejem či vstupem investorů. Ještě před třemi lety měla skupina přes 8000 zaměstnanců. Předloni na konci roku už v ní pracovalo jen asi 6500 lidí a na konci roku 2017 asi 3000 pracovníků. Nyní ve firmách pracuje méně než dva tisíce lidí. "Lidé o práci nepřišli. Jen už nejsou vedení ve strukturách skupiny," řekla mluvčí. Dodala, že pokles zaměstnanců ovlivnilo i osamostatnění společnosti Cylinders Holding asi s tisícovkou pracovníků.

Označení skupina Vítkovice Machinery Group se už podle Kijonkové nepoužívá. Hovoří se jen o Vítkovicích a. s. a jejích dceřiných společnostech.

Související