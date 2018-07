Evropská unie by mohla zavést cla na uhlí, léky a chemické výrobky ze Spojených států. K opatření by přistoupila, pokud americký prezident Donald Trump zavede omezení na dovoz evropských aut do USA. Ve čtvrtek o tom informoval německý list WirtschaftsWoche. Evropská komise (EK) předpokládá, že opatření by se dotklo dovozu zboží v celkové hodnotě 8,5 miliardy eur, tedy zhruba 220 miliard korun.

"Členské státy rozhodnou o další strategii příští týden podle toho, jak dopadne návštěva šéfa EK Jeana-Clauda Junckera," sdělil německému týdeníku nejmenovaný evropský diplomat. Pak by členské státy do srpna vypracovaly seznam protiopatření.

Juncker se příští týden chystá do Washingtonu na jednání o obchodních vztazích mezi EU a USA. Ty jsou napjaté od doby, co americká vláda uvalila cla na dovoz oceli a hliníku z EU a Trump následně opakovaně pohrozil, že toto opatření rozšíří na evropské automobily.

Protože objem vyvážených aut z EU do USA je výrazně vyšší než objem uhlí a oceli, budou případná protiopatření tentokrát dalekosáhlejší, uvádí list. Pokud jde o ocel, týkají se evropská odvetná cla pro srovnání zboží v objemu pouze 2,8 miliardy eur, dodává.

Vývoz amerického uhlí do EU se v posledních letech výrazně zvýšil. Zástupci chemického průmyslu v EU se zavedení cel brání, neboť se obávají Trumpovy odvety.

Juncker se má s americkým prezidentem sejít 25. července. EK koordinuje obchodní politiku všech 28 členských států a její šéf avizoval, že to chce Trumpovi vysvětlit, uvedla agentura Reuters.

