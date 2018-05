Šéf odborů valašskomeziříčské chemičky Deza, které v úterý odpoledne vyhlásily kvůli jednání o platech stávkovou pohotovost, věří, že se s vedením dohodne během několika dnů nebo týdnů. Zaměstnanci chemičky, který patří do koncernu Agrofert, chtějí v příštím roce zvýšení tarifních platů o 13 procent, podnik navrhuje necelých deset. "Ti lidé pracují ve zdraví škodlivých podmínkách, s náročnou technologií, celý proces stojí na kvalifikovaných lidech, nemáme stoprocentní automatizaci provozů a řídících systémů. Proto pro ně chceme nadstandard," říká Michal Sváček.

Požadujete zvýšení tarifu o 13 procent, vedení ale argumentuje tím, že už vloni u vás stouply platy o více než 10 procent a jsou s téměř 33 tisíci nad průměrem v kraji.

Tarif stoupl vloni jen o pět procent, těch deset je včetně odměn a podílu na hospodářském výsledku. A letos je v každé třídě navrhováno zaměstnavatelem jiné navýšení, diferenciované podle tříd a profesí. Celkem to dělá v průměru necelých 10 procent. My požadujeme 13, ale každému chceme zvýšit stejně. Navíc 32 966 korun je průměrná mzda všech zaměstnanců chemičky, u tarifně odměňovaných zaměstnanců je to 28 846 korun a ti si určitě zaslouží přidat sumu, kterou požadujeme. My bereme jako důležitého každého jednoho zaměstnance, ať už je to kuchař, destilatér, velínář, vzorkař, hasič, skladník, člověk na obchodním oddělení, personalistka, všichni přispívají k chodu společnosti podle svého.