Na mítink Zlatá tretra do Ostravy dokázal devětkrát přivést největší kometu světové atletiky Usaina Bolta, diváci v Česku mohli díky němu vidět Rafaela Nadala s Rogerem Federerem na jedné straně kurtu. Pro Prahu získal závěrečný turnaj Final Four basketbalové Euroligy v roce 2006. Stará se o české tenisty v rámci Davis Cupu a Fed Cupu. Výčet sportovních úspěchů Miroslava Černoška, nejvlivnějšího sportovního manažera u nás, je poměrně obsáhlý. Přestože letos oslavil sedmdesáté narozeniny, do důchodu se zdaleka nechystá a oči už upíná k dalším sportovním svátkům, kterým chce u nás pomoci na svět. V jeho snaze mu dost pomáhá pražská O2 arena.

"Z pohledu O2 areny jsme promotéři, kteří jsou schopni zajistit akci na klíč. Podepsali jsme smlouvu na světovou sérii parkúru družstev letos v prosinci. Takzvaný SuperCup končí rok závodem pro šestnáct nejlepších týmů a Praha toto finále získala na tento a příští rok," popisuje Černošek. Tím to však zdaleka nekončí. Černošek vzpomíná, jak se mu v roce 2006 povedlo dvakrát vyprodat O2 arenu, když sem zavítaly k dvojzápasu týmy NHL New York Rangers s Tampou Bay Lightning. Podobné show by se navíc Praha mohla brzy dočkat znovu.

"Byli jsme znovu osloveni NHL a vypadá to, že by se do Prahy mohl vrátit hokej, který je u nás fenoménem. NHL by se ráda vrátila do Evropy - jednají s Českem, Švýcarskem, Švédskem a Finskem. Takový zahajovací zápas Bostonu proti Philadelphii, za něž hrají David Pastrňák a Jakub Voráček, to by nebylo špatné navázání," zasní se Miroslav Černošek.

Miroslav Černošek Je promotérem sportovních akcí a manažerem řady úspěšných českých sportovců včetně tenistů Tomáše Berdycha nebo Petry Kvitové, hokejisty Jaromíra Jágra nebo judisty Lukáše Krpálka. Vlastní přední české tenisové kluby Prostějov a Sparta Praha. On a jeho agentury spolupracovali také na mnoha světových akcích, jako byly Final Four v basketbale či zápasy NHL v Praze nebo světová premiéra tenisového Laver Cupu. Každoročně rovněž pořádá atletický mítink Zlatá tretra. Je ženatý s bývalou tenistkou Petrou Langrovou, dnes Černoškovou.

Tím však jeho plány zdaleka nekončí. V rámci svého Starteamu spolupracuje například s Jakubem Voráčkem, Mirkou Knapkovou nebo Lukášem Krpálkem. Právě posledně jmenovaný by se mohl českým divákům představit na vrcholné akci v domácím prostředí. "Jako agentura zastupujeme i Lukáše Krpálka, takže jednáme se svazem juda a chceme v roce 2020 v Praze pořádat mistrovstí Evropy," nastiňuje další plány Černošek.

NBA zvládne jen miliardář

Co je pro úspěch jím pořádaných podniků zásadní a jaký na něj má recept? "Za 25 let, co dělám sportovní marketing, jsem si vybudoval jednoduchou zásadu - každý projekt musí splňovat čtyři atributy. Musíte mít sponzory a přitáhnout diváky, je třeba podpora médií a je třeba mít hvězdu, protože tu hvězdu chtějí jak novináři, tak diváci i sponzoři," poděluje se o zkušenosti Černošek. Sám patří i mezi basketbalové fanoušky, ovšem hráčů NBA se v Praze asi lidé nedočkají. "Zkoušeli jsme jednat i s NBA, ale to je strašně drahé, mnohem dražší než NHL. Každý tým musí po konci sezony auditovat domácí zápasy a prokázat, kolik jim vynášejí. Pokud jako manažer takový tým chcete přivést, tak je třeba tu sumu, o kterou tým přijde, doplatit," přibližuje Černošek, jak to chodí. "Před deseti lety jsme NHL za ty dva zápasy zaplatili čtyři miliony dolarů, NBA by ale stála čtyřikrát tolik. Neznám firmu, která by do takového rizika šla, to jedině, že by se toho chopil nějaký miliardář, který miluje basket," říká Černošek.

A jakým způsobem získává pro akce peníze? "Vždy, když jdu za někým pro peníze, tak se snažím zjistit, k jakému sportu ten majitel nebo generální ředitel tíhne. Nebo chodím za firmami, které jsou už s nějakým sportem spojeny nebo mají vztah k městu, kde působí, případně za firmami, které reprezentují Českou republiku v zahraničí," uvádí Černošek.

Neměňte pravidla Davis Cupu!

Naposledy Černošek uspěl s projektem tenisového Laver Cupu, který měl loni v Praze světovou premiéru. Velkou roli v tom, že projekt získala Praha, měl i Roger Federer. "On v Praze hrál před lety Davis Cup (Švýcarsko prohrálo v roce 2007 2:3 s ČR) a velice se mu tady líbilo. Roger před Laver Cupem hrál tenis na Vltavě, byl na radnici. Udělal tomu projektu i Praze obrovskou reklamu a vytvořil z něj značku," chválí jej Černošek. Přípravy na projekt prý zabraly skoro rok a čtvrt.

Černošek patří také mezi hlasité kritiky změny formátu tenisových týmových soutěží. "Nevím jestli se lidé zbláznili, nebo jde o nějaký naschvál, že chtějí ten punc Davis Cupu a Fed Cupu zničit, protože stávající systém má v sobě kouzlo opravdového týmového soupeření," nechápe promotér. Naráží na avizované změny, kdy by tenisté neměli soupeřit o čtyřech víkendech v průběhu roku, ale celý turnaj by se smrskl do jediného týdne a na jedno místo. Podle Černoška změny nenávratně zničí skvělou atmosféru týmového soutěžení v národních barvách, protože týmy by přišly o možnost hrát před domácím publikem. "Ta atmosféra je vše, i naše holky a kluci hrají nejraději doma před naším skvělým publikem, cítí tu jeho podporu. To je něco, co na turnajích nezažijete. Nerozumím tomu, peníze nejsou všechno a nový model je nesmysl," netají se kritikou.

