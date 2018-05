Česko-slovenská finanční skupina J&T ve čtvrtek ráno ovládla čínskou společnost CEFC Europe. Nebankovní část skupiny - J&T Private Investments (JTPI) získala kontrolu nad akciemi Číňanů, vybavena novými hlasovacími právy pak odvolala stávající představenstvo a do čela firmy dosadila krizový management.

Dnes již bývalí manažeři CEFC v čele s Jaroslavem Tvrdíkem tento nečekaný a nepříliš obvyklý krok označují za nepřátelské převzetí.

J&T zase mluví o tom, že jí čínská strana ve stanoveném čase neuhradila pohledávky přesahující 11 miliard korun, a tak má právo s CEFC nakládat podle svého uvážení.

Podle právníka Aloise Šatavy z advokátní kanceláře Řanda Havel Legal, který se specializuje na oblast fúzí a akvizic, je právo spíše na straně skupiny Patrika Tkáče.

HN: Nynější kauza kolem CEFC a J&T se nezasvěcenému pozorovateli jeví jako značně nepřehledná. Mohl byste jednoduše popsat, co se vůbec stalo?

Stalo se to, že akcie společnosti CEFC Europe byly zastaveny ve prospěch skupiny J&T, která je věřitelem této firmy. Pokud CEFC nesplácela ve stanoveném termínu své dluhy, tak J&T jako věřitel uplatnila právo hlasovat s jeho akciemi. Neznamená to, že by akcie čínské firmy získala, ty jsou stále v majetku CEFC. J&T ale může měnit složení statutárních orgánů této společnosti, k čemuž ostatně došlo.