Technologické společnosti jako Booking.com, Uber, Airbnb, Google či Facebook samy sebe nazývají platformami. Nejde ale jen o zálibu ve slangu užívaném v kalifornském Silicon Valley, jak by se na první pohled mohlo zdát. Pojmenování platforma je dílem právníků. Umožňuje totiž technologickým firmám bez postihu tvrdit, že nejsou tím, čím doopravdy jsou.

Uber může donekonečna opakovat, že je správcem aplikace pro sjednání individuální dopravy, a nikoliv taxikářskou firmou. Podobně mohou Airbnb a Booking.com říkat, že jen poskytují nástroje pro vyhledání ubytování, přestože ve skutečnosti jde o novodobé turistické kanceláře a hotelové řetězce. Díky kouzelnému slůvku platforma nejsou Google ani Facebook mediálními společnostmi, ačkoliv obě dělají přesně to. V digitální éře poskytují celosvětový prostor pro zveřejnění textů, obrázků, fotografií či videí a prodávají k nim reklamu.

Slovo platforma zkrátka technologickým firmám umožňuje vydělávat bez zátěže pravidel, podle kterých musí fungovat jejich konkurenti, kteří nezakrývají, čím jsou a co dělají. Je neuvěřitelné, že veřejnosti z velké části mimikry a lži technologických firem nevadí. Něco podobného by totiž nikdy neskousli v případě jakékoliv jiné firmy, která není pod ochranou čehosi, co nelze nazvat jinak než poblázněním z křemíkového údolí.