Česká ekonomika roste nepřetržitě od poloviny roku 2013, tedy již téměř pět let. Rozhodně ale neplatí, že by tuzemské hospodářství táhla po většinu tohoto období vyšší investiční aktivita. Spíše naopak. Dědictví globální finanční krize roku a evropské dluhové krize let 2012 a 2013 poznamenalo chuť investovat.

Dlouhé období podinvestovanosti se podepsalo na dnešní situaci, kdy producenti naráží na hranice výrobních kapacit. Trh práce je tak napjatý, že je u nás dokonce více volných pracovních míst než všech nezaměstnaných, včetně těch, kteří pracovat nechtějí.