V Česku narůstají obavy z realitní bubliny. Bankovní rada České národní banky proto ještě do konce května rozhodne, zda zpřísní parametry pro získání hypotéky. Koupě bytu by se tak stala pro velké množství Čechů doslova nedosažitelnou. Výhledy na vlastní bydlení se v Česku od loňského roku vzdalují stále většímu množství lidí, kteří nemají dostatek vlastních financí – především pak mladým. Nové omezení by mohla z bytů udělat doslova zboží pro bohaté.

Členové bankovní rady usednou na společném jednání již ve středu. Zda padne finální rozhodnutí, není jisté. "Podrobnosti o jednání v tomto případě nebudeme poskytovat," řekla HN mluvčí ČNB Denisa Všetíčková. Výsledek jednání ČNB zveřejní 12. června ve Zprávě o finanční stabilitě.