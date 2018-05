Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner chce ještě letos rozhodnout, kdo postaví nové jaderné reaktory v Česku a kdo je zaplatí. Podle analýzy, kterou si nechal zpracovat, sice stále chybí řada potřebných materiálů, hotové by ale mohly být do října. Ministr stále preferuje, aby jádro platil ČEZ, nevylučuje ale ani jiné varianty.

Nechal jste si zpracovat studii od poradenské firmy PwC, která vám měla poradit v otázce dostavby jaderných bloků v Česku a případného dělení polostátní firmy ČEZ. Co jste se dozvěděl?

Asi je nutné nejdřív říct, proč jsem tu studii vůbec zadával. Byli jsme toho názoru, že je potřeba dále analyzovat jednotlivé varianty dostavby jádra, stále nám tam něco chybělo. Především dopad do veřejných rozpočtů, záležitosti, které se týkaly dividendové politiky, nákladů na případné výkupy jednotlivých částí ČEZ, prostě toho chybělo opravdu hodně a bez těchto věcí se o investorském modelu rozhodnout nedá. Tato studie nám dala za pravdu a popsala nám potřebné kroky, které je potřeba ještě udělat. Výstupy budeme samozřejmě projednávat s ČEZ i se stálým jaderným výborem a myslím si, že chybějící věci je možné dopracovat do konce října. Chci mít jasno a vše probrat s premiérem tak, aby vláda mohla do konce roku rozhodnout o tom, který z investorských modelů je pro výstavbu českého jádra ideální.

Vypadá to, že toho chybí opravdu hodně. Je reálné vše dodělat do pěti měsíců, když potřebné propočty nejsou hotové ani po pěti letech příprav?

Není to žádný nerealistický termín. A proč to za pět let nebylo? Myslím, že si jaderný výbor i další jednoduše mysleli, že není potřeba zajít tak do hloubky.

Studie doporučila dvě varianty výstavby. První, že by ji řídil ČEZ ve stávající podobě, druhá pak počítá s jeho rozdělením…

Ano. Ta první je, že by výstavbu řídil, připravoval a následně realizoval, a tím pádem i platil ČEZ. Druhá byla, ale tu nyní studie nedoporučila, že by ČEZ vytvořil speciální firmu, kterou by koupil stát, a ta by ty zdroje stavěla. A třetí počítá s transformaci ČEZ, kdy by jedna část, která by byla ryze státní, tu výstavbu realizovala.

Variantu jedna tlačí politici celou dobu, nyní se za ni stavíte i vy. ČEZ ji ale odmítal jako neekonomickou. Je tu nyní šance, že by sice výstavbu řídil ČEZ, ale stát by mu poskytl nějaké finanční záruky?

Četl jsem, jak je to údajně neekonomické, ale konkrétní čísla, kalkulace a fakta jsem neviděl. To mi nestačí. Způsoby financování se zabýváme. Ať už jde o nějakou formu garantovaných cen či státní garance za úvěry. Pak je tu možnost investorského úvěru jako u Maďarska, tam je ale problém, že jediným dodavatelem, který by byl ochotný takto investovat své prostředky, je Rosatom.

Bylo by to u nás politicky průchozí?

Obávám se, že ne. Vylučuje to možnost výběru dodavatele, což ovlivňuje cenu. I proto si myslím, že to je pro nás nepřijatelné. A u těch dalších podpor – zda bude stát ochotný nějak tu výstavbu podpořit, to opravdu záleží na výpočtech, které nám chybí. Jestli bude ČEZ ekonomicky dost silný na to, reaktory postavit, či ne. Pokud ale vyjde, že nějakou z těch forem bude potřeba použít, tak proč se tím nezabývat. Ale zde si opět musíme říct, jaké dopady do veřejných financí by tyto záruky měly.

Říkáte, že je třeba si říct, zda je ČEZ dostatečně silný na to, aby takový projekt sám utáhl. Není to ale špatně položená otázka, která křiví debatu o dostavbě už několik let? Nejde přece o to, jestli by ho výstavba nepoložila. Ale o to, aby pro něj byl takový projekt ziskový a netratili minoritní akcionáři…

Určitě. A je to debata, kterou s ČEZ vedeme. Z pohledu klasických zdrojů je jádro investičně nejnáročnější. Nejméně náročné jsou naopak plynové elektrárny. Ale z pohledu životnosti se u jádra pohybujeme na dvojnásobku, 50 až 70 let, levnější je i provozně. Naopak plynové elektrárny jsou provozně výrazně nákladnější než jádro. Nemůžeme se tedy dívat pouze na vstupní investici na výstavbu, ale na celkové náklady po dobu životnosti elektrárny. A v tomto kontextu už jádro nevychází vůbec špatně.

Jak jsme na tom z pohledu jádra časově? ČEZ celý loňský rok tvrdil, že aby nový reaktor stihl nahradit ty dosluhující v Dukovanech do roku 2035, musí se letos na jaře začít s výběrem dodavatele. To se nestalo.

Myslím si, že se rok 2035 dá stále stihnout. Pokud se řádně připravíte a přesně víte, co chcete, tak ta samotná realizace trvá kratší dobu. Ne jako u plánovaných bloků v Temelíně, kde ČEZ nakonec zjistil, že neměl zajištěné financování. Nedovolím, aby se opakoval zpackaný tendr z roku 2014, který se právě špatně připravil a pak musel být v průběhu zrušen!

Vraťme se k druhé variantě, která by umožnila postavení nových bloků. Tedy rozdělení ČEZ. Vy jste se proti této možnosti v minulosti vymezoval. Změnilo se něco?

Nyní chceme prozkoumat, zda je tato varianta možná a zda je pro stát výhodná. A pokud ano, v jaké modifikaci. Ale k tomu opět potřebujeme výpočty dopadů do veřejných rozpočtů a dalších. Neříkám, že se k ní neposuneme. Jen k tomu nyní chybí konkrétní čísla a fakta.

Vy jste v březnu řekl, že jste k celému dělení ČEZ viděl tři slajdy a nikdo vládě neukázal detailnější informace. Změnilo se to?

Zatím jsem žádné větší detaily neviděl. Ale věřím tomu, že v tomto ohledu navážeme s ČEZ bližší spolupráci, dodá nám data a my to posoudíme.

Vedení firmy původně plánovalo, že by transformaci firmy mohla posvětit už červnová valná hromada. V pondělí nicméně uvedli, že tento bod prosazovat nebudou.

To je pro nás dobrá zpráva. Ukazuje to, že se časy mění. Stát už slepě nedělá to, co chce ČEZ. Tento týden jsem měl naplánovanou schůzku s ministryní financí, aby se proti tomu jako vykonavatel akcionářských práv její ministerstvo postavilo.

Proč firma tak spěchala?

Na to neznám odpověď. Narazili ale na pohled státu, kdy my říkáme proč ne, ale proč se nepodívat i na tu druhou variantu.

Opravdu to bylo jen proč ne? Myslím, že reakce od vás i premiéra Babiše byly dost odmítavé.

My prostě ty analýzy nemáme. Jak říkám, obě možnosti jsou stále otevřené.

