Čínská společnost China Three Gorges (CTG) hodlá předložit nabídku na získání plné kontroly nad energetickou firmou EDP, která je největším producentem a distributorem elektřiny v Portugalsku. Případná koupě by byla jedním z největších převzetí evropské společnosti čínskou firmou. S odvoláním na informované zdroje to v pátek napsal list Financial Times (FT).

Státem ovládaná CTG v současnosti drží v EDP podíl 23 procent a chce předložit nabídku na zbývajících 77 procent. Tržní hodnota EDP činí 11,4 miliardy eur (291 miliard Kč) a firma má dluh 15 miliard eur.

Navrhovaná dohoda poskytne CTG kontrolu nad energetickou infrastrukturou na Iberském poloostrově a v Americe. EDP rovněž vlastní větrné a solární elektrárny ve Spojených státech. Čínská firma, jejíž název je odvozen od přehrady Tři soutěsky, kterou provozuje, chce podle FT využít EDP jako platformu k další mezinárodní expanzi ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Spekulace o tom, že EDP by se mohla stát cílem převzetí některé ze zahraničních společností, kolují už několik měsíců. Mluvilo se o francouzské firmě Engie nebo španělské Gas Natural, EDP však zprávy vždy popřela, uvedla agentura Reuters.

