Čistý zisk Monety Money Bank letos v prvním čtvrtletí stoupl meziročně o 12,8 procenta na 1,17 miliardy korun. I proto cena akcií banky rostla a začala umazávat ztráty, které titul nabral od konce dubna, kdy se přestal obchodovat s nárokem na výplatu dividendy z loňského zisku.

Energetická společnost ČEZ vykázala v prvním čtvrtletí meziroční pokles čistého zisku o 17 procent na 7,3 miliardy korun. Jednou z příčin je čtrnáctiprocentní propad tržeb na 45,4 miliardy korun kvůli nižším cenám elektřiny. ČEZ ovšem potvrdil výhled pro celoroční hrubý zisk ve výši 51 až 53 miliard korun a chce pomalu zastavit pokles zisku, se kterým se firma v posledních letech potýkala. Tržní hodnota firmy tak ve čtvrtek mírně rostla.

V Česku je bez práce nejméně lidí od léta 1997. Míra nezaměstnanosti v dubnu klesla na 3,2 procenta a úřady práce hlásily 267 107 volných pracovních míst. To je zhruba o 40 procent více než před rokem, zatímco uchazečů o práci je méně než loni.



Zdroj: ČSOB

Antimonopolní úřad ÚOHS ve středu zrušil soutěž na nového provozovatele mýtného systému. Ministerstvo dopravy se tak znovu dostává do časové tísně. Hrozí, že nestihne včas vybrat nového provozovatele mýtného systému. Stát ročně vybírá mýto zhruba za deset miliard korun. Nový provozovatel musí být vybrán do konce příštího roku, kdy končí smlouva se stávajícím provozovatelem mýtných bran – společností Kapsch. Jinak budou kamiony po českých dálnicích jezdit bez poplatku.

Sto milionů korun na Start jako stop pověrám

Pro investory znalé mouder předků je květen měsícem, kdy se vyplatí prodat a čekat. První čtvrtletní výsledky mají tou dobou veřejně obchodované firmy za sebou, ale zbytek roku je stále nejistý.

O investorech ve Velké Británii, odkud se tento zvyk rozšířil do zbytku světa, se říká, že někdy vyčkávají až do září, kdy se koná významný koňský dostih St Leger ve městě Doncaster na severu Anglie. Tento závod totiž rozhoduje o dostihových šampionech sezony právě v době, kdy už bývá zřejmé, které akcie zakončí rok jako nejvýnosnější.

Pražská burza ale na podobné pověry nevěří. Naopak chce letos dokázat, že nejlepší příležitosti k investování do akcií přicházejí právě v květnu. V pondělí spustí obchodování s akciemi antivirové firmy Avast Software. Společnost s českým původem se tak bude o přízeň investorů ucházet nejen v Londýně, ale také v Praze v rámci takzvaného duálního listingu. Ten umožňuje obchodování s akciemi jedné firmy na dvou burzách a v různých měnách současně. O týden později pražská burza nabídne ve stejném režimu obchodování s akciemi zhruba třiceti dalších zahraničních společností, včetně nizozemského pivovaru Heineken, švýcarského potravinářského koncernu Nestlé či švédského výrobce nákladních vozů a autobusů Volvo.

Ve čtvrtek zakončily akcie Avastu svůj první obchodní den v Londýně na 245 pencích za kus, tedy pět pencí pod cenou, za kterou firma své akcie prodala investorům v rámci primárního úpisu (IPO).

Razantně hodlá burza v Praze vyvrátit májové pravidlo "Sell in May and Go Away" také v úterý 15. května. V ten den spustí během slavnostní akce v observatoři žižkovské televizní věže nový systém pro obchodování s akciemi menších českých společností. Během prvního obchodního dne na burzovním trhu Start dostanou investoři příležitost investovat do tří titulů: výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV, obuvnické firmy Prabos a dodavatele náplní do 3D tiskáren Fillamentum. Do konce roku chystá burza na trhu Start nabídnout cenné papíry několika dalších firem, včetně provozovatele sdílených kanceláří Hub Ventures.

Že má burza má k vítězství nad květnovou pověrou dobře nakročeno, dokazuje Ondřej Tomek. Jeden z nejbohatších Čechů a zakladatel webového portálu Centrum.cz chce přes Start investovat až sto milionů korun. "Pro mě je to jeden ze způsobů, jak dobře diverzifikovat portfolio a dát část peněz do mladých firem, které rostou," řekl Tomek v rozhovoru, který Hospodářské noviny připravují pro svoje pondělní vydání. "Půjdeme v několika krocích. V první fázi do toho dáme osm až patnáct procent. Nanejvýš do dvou let investujeme všech 100 procent."

Na důkaz svého zájmu si Tomek už od generálního ředitele pražské burzy Petra Koblice vyzvedl přístupový klíč k on-line investorské zóně pro trh Start, jenž nese číslo 001. Burza věří, že další investoři, kteří si mohou dovolit do akcií na trhu Start vložit minimálně 500 tisíc korun, budou Tomkův příklad následovat.

Zdroj: HN – Leoš Rousek

Kdo investuje do tvrdší regulace

Česká národní banka kvůli obavám z nafukující se realitní bubliny zvažuje, že zpřísní pravidla pro poskytování hypoték. Podle informací Hospodářských novin by ČNB měla v červnu oznámit, jestli zavede takzvané příjmové stropy pro žadatele o úvěry na bydlení. Pokud se tak stane, půjde o to, že banky budou muset nově dodržovat limity pro poměr celkového zadlužení žadatele vůči jeho ročnímu příjmu a výši jednotlivé splátky vůči jeho měsíčnímu příjmu. Podle ČNB jsou současná pravidla, která pro banky platí, příliš volná. Na trhu jsou už ale znát dopady dřívějších podobných opatření ČNB, včetně omezení maximální výše úvěru v poměru k hodnotě zastavené nemovitosti (LTV). V prvním čtvrtletí klesl ve srovnání se stejným obdobím loni počet nově poskytnutých hypoték o 15 procent.

Kdo umí v investicích pokračovat

Už čtyři roky se snaží hokejová legenda Dominik Hašek prorazit na trhu se svou značkou energetických nápojů Smarty. Zatím však bývalý brankář českého národního týmu, se kterým v roce 1998 získal olympijské zlato v japonském Naganu, ale na poli byznysu prodělává. Na provoz své firmy DM Life, která nápoje Smarty prodává, doplácí zhruba 200 tisíc korun měsíčně z vlastní kapsy. "Jsme dnes s pěti drinky v Makru a se čtyřmi v Rossmannu. Podařilo se nám dostat se na některé benzinky. Ale abych byl spokojený, musíme být ještě v dalších dvou nebo třech řetězcích. A alespoň v jednom nebo raději dvou řetězcích čerpacích stanic," řekl Hašek v rozhovoru pro HN.

Co láká

Třicetiletého investora Michala Mičku přitahuje móda. Půl roku po převzetí třípětinového podílu v pražské oděvní společnosti Pietro Filipi koupila Mičkova investiční společnost C2H 90procentní podíl v trutnovském výrobci kožené a kožešinové módy Kara. Mička, který dříve investoval do technologických start-upů, včetně aplikace pro objednání taxi Liftago, za většinový podíl v obou módních firmách zaplatil několik stovek milionů korun. V oboru chce růst dál a rozhlíží se po dalších módních značkách, které by mohl ovládnout. V případě Kary i Pietro Filipi vidí příležitost pro získání nových zákazníků v rozvoji on-line prodeje.

Kdo vyhrává a prohrává

Bitcoin by se mohl dočkat uvedení do vznešené finanční společnosti. Newyorská burza pracuje na vytvoření on-line obchodní platformy, přes kterou by velcí investoři, včetně bank a fondů, mohli nakupovat a prodávat nejznámější virtuální měnu. Podle amerického deníku The New York Times by mohlo jít o přelomový krok ve vývoji kryptoměn, se kterými dosud nelze na žádné z tradičních kapitálových burz obchodovat přímo.

Zatím nejdál se mezi finanční smetánku bitcoin dostal nepřímo na komoditní burze v Chicagu. Od loňského prosince na ní lze obchodovat s termínovými kontrakty (futures), pomocí nichž je možné spekulovat na pokles či růst hodnoty této virtuální měny.

Informace o tom, že newyorská burza připravuje systém pro obchodování s bitcoiny, se objevila jen několik dní poté, co investiční banka Goldman Sachs oznámila, že chystá svým klientům nabídnout možnost investovat do bitcoinu.

Vstup bitcoinu na Wall Street bude díky newyorské burze a Goldman Sachs možné vnímat také jako prohru stále anonymního vynálezce bitcoinu, známého pod přezdívkou Satoshi Nakamoto. Ten virtuální měnu vytvořil v reakci na světovou finanční krizi před deseti lety s vidinou toho, že umožní nahradit existující bankovní systém globální on-line platební službou, kterou mocné finanční instituce nebudou schopny ovládnout.

Mimo byznys v Cannes bez Netflixu

Úvodní film letošního festivalu s Penélope Cruzovou možná příliš spoléhá na dějové zvraty, zato novinka Sergeje Loznici z východoevropského Donbasu dělá silný dojem. Francouzský festival nicméně zakazuje uvádění snímků, které nebyly promítány v kinech alespoň tři roky před distribucí po internetu. To z účasti v Cannes diskvalifikuje mnoho snímků z produkce největší globální on-line videotéky Netflix. Ta na protest proti tomuto pravidlu letošní festival na Azurovém pobřeží bojkotuje, i když její ředitel Reed Hastings doufá, že se jeho firma do Cannes v budoucnosti vrátí.

