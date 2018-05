Zbavíme vás zlých vzpomínek. Vrátíme vám zrak. Pošleme vás na Mars. Reklamy na mozkovou holografii se hrnou ze všech stran. Píše se rok 2050, Mars navštívily už stovky tisíc lidí. Tedy jen ve své hlavě, ale to oni neví. Cesta ke změnám či vkládání vzpomínek i prožitků začala letos, v roce 2018.

Vědci z Kalifornské univerzity v Berkeley vyvinuli holografický mozkový modulátor, který dokáže ovlivnit konkrétní neuronové buňky a vyvolat v mozku myší umělé vjemy. Podobné experimenty dokázali už jejich předchůdci. Technologie amerických vědců je ale přelomová zejména ve své preciznosti, jde navíc jen o lehce invazivní metodu.

Vědci jsou nově schopni manipulovat s neurony zcela přesně v prostoru i čase. Dokážou identifikovat konkrétní proces v mozku, který odpovídá například pocitu doteku. Následně jej nahrají, vytvoří hologram a přesně tento proces replikují v reálném čase. Dokážou vybudit všechny odpovídající neurony.

Navíc celá akce neprobíhá pomocí implantovaných elektrod ale s využitím světla, kdy vědci vysílají do mozku signály. Na tyto signály pak reagují zasažené neurony. Reakci neuronů na světlo zajišťuje protein, který do buněk propašoval vědci upravený vir. Metoda je zatím zčásti invazivní, neboť pro vysílání signálů je potřeba svítit přímo na mozek skrz otvor v lebce.

Při pokusu publikovaném v časopise Nature vědci vyslali za sekundu 300 impulzů a aktivovali až 50 neuronů najednou v malé části mozku, přičemž každá z nich obsahuje neuronů tisíce. Za cíl si kladou ovládat až tisíce neuronů najednou.

Pokud se jim to podaří, ochrnutí lidé by mohli jednou znovu získat hmat a nevidomí zrak. Jedná se o jeden z prvních kroků na dlouhé cestě ve vývoji technologie, která by mohla v budoucnu lidem vylepšit smysly, nebo dokonce umožnit vnímat zcela nové vjemy. Technologie nabízí i možnost smazání bolestivých vzpomínek nebo naopak nahrání vzpomínek na věci, které se nikdy nestaly.

Zařízení je v současnosti testováno pouze na myších a je značně velké. Za několik desítek let ale možná budou lidé schopni pomocí této metody navštívit Mars, i když na něj fyzicky nikdy nevkročí.

