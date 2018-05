Český vývojář Geewa vstoupil se svou mobilní hrou Smashing Four na americký trh. Počet hráčů by se měl celosvětově do konce roku zvýšit ze současných 100 tisíc na zhruba půl milionu denně. Uvedl to zakladatel Geewy Miloš Endrle.

Geewa se etablovala svým kulečníkem Pool Live Tour na facebooku. Hra měla v době svého vrcholu 2,5 milionu hráčů denně a celkově od vzniku v roce 2012 si ji zahrálo přes 100 milionů lidí.

Se vstupem KKCG podnikatele Karla Komárka do Geewy před čtyřmi lety se společnost zcela přeorientovala na mobilní hry. Smashing Four, ve které hráči ovládají hrdiny bojující mezi sebou na bázi kulečníkové fyziky, uvedla firma loni v létě na českém trhu a na podzim v Evropě. Od konce ledna je hra dostupná celosvětově v obchodech Apple i Google.

🔊SOUND ON



For some strange reason, Paladin thinks the best way to show some ❤️ love to his pals is to smash them with his hammer 🙄🔨.



Although a bit unorthodox, this hammer-hitting procedure is famous for its ✨miraculous healing effect.



Watch our short tutorial below! pic.twitter.com/ZRHKd1zmyW — Smashing Four (@SmashingFour) 21. března 2018

"Na rozdíl od Pool Live Tour, které hráli zejména hráči z asijských a afrických zemí, se u Smashing Four zaměřujeme na lukrativnější uživatele z USA a západní Evropy," uvedl Endrle. Podotkl, že výnosy Smashing Four již překonaly Pool Live Tour.

Trh s bezplatnými hrami pro mobilní telefony se od her pro PC a herní konzole výrazně liší. Mobilní trh je založený na permanentní marketingové kampani a využívání analytických dat o chování hráčů. "V současnosti investujeme do marketingu 300 tisíc dolarů měsíčně a do konce roku bychom se chtěli dostat až na milion dolarů měsíčně," dodal Endrle.

Smashing Four je v současnosti na zhruba 400. místě v žebříčku nejvíce vydělávajících mobilních her v USA. Podle Endrleho je reálné dostat se mezi padesátku nejlepších her. Geewa se sice soustřeďuje na Smashing Four, ale zároveň připravuje další titul, který by její nabídku na trhu mobilních her rozšířil.

"Nejlepší hry vydělávají až jeden milion dolarů denně a na vrcholu se udrží tři až pět let. My u Smashing Four očekáváme minimálně stejnou životnost. Hru stále rozvíjíme a posilujeme pozici lídra v oblasti her hráče proti hráči založených na reálné fyzice." doplnil.

Českým vývojářům her se celosvětově daří. Úspěšná byla například série Mafia nebo nejnověji titul Kingdom Come. Český herní trh generuje ročně tržby mezi dvěma a třemi miliardami korun.

Geewa byla založena v roce 2005. Jejími spoluvlastníky jsou investiční skupina KKCG a polský fond MCI Ventures. Na trh dodala celkem šest herních titulů.

