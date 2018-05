Největší česká energetická firma ČEZ měla za první tři měsíce meziročně slabší výsledky. Chyběly hlavně mimořádné příjmy a projevila se i nižší produkce elektráren. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš je přesto s výsledkem 7,3 miliardy korun čistého zisku relativně spokojený. Letošní rok, kdy ČEZ očekává čistý zisk mezi 12 až 14 miliardami korun bude podle Beneše pro firmu z dlouhodobého horizontu nejhorší. "Půjde zároveň o bod zlomu, kdy se ČEZ odrazí ode dna. Potom už každoročně očekávám růst," řekl v rozhovoru pro HN.

ČEZ za letošní první čtvrtletí vydělal čistého 7,3 miliardy korun, což je meziročně méně. Jsou pro vás ty výsledky dobré, nebo špatné?

Jsou lehce nad mým očekáváním. Můžeme potvrdit očekávání za celý rok, které jsme dávali v březnu. Provozní zisk před odpisy bude mezi 51 až 53 miliardami korun a v čistém zisku, ze kterého se vypočítávají dividendy jsme mezi 12 až 14 miliardami. Z dlouhodobější perspektivy máme velkou část naší elektřiny předprodánu a naše výnosy jdou dobře plánovat. Letošek bude z dlouhodobého hlediska náš nejhorší. Půjde ale zároveň o bod zlomu, kdy se ČEZ odrazí ode dna. Potom už každoročně očekávám růst.

Ve výrobě elektřiny byl ale tím dnem už rok 2017. Nebo ne?

Určitě vyrobíme více elektřiny než loni, ale tím, že prodáváme elektřinu na několik let dopředu, abychom se zajistili proti výkyvům, tak to, co byla v době nízkých cen elektřiny naše výhoda, jde teď proti nám. Dobíhají nás hlavně tříleté kontrakty, většinu jich máme ale uzavřenou na rok. Proto je z hlediska tržeb to dno až teď.

ČEZ v číslech 12 až 14 miliard korun - bude podle ČEZ očekávaný čistý zisk firmy za tento rok. 19 miliard korun - byl čistý zisk ČEZ v minulém roce, při tržbách 201,9 miliard korun. Provozní zisk EBITDA byl 53,9 miliard. 33 korun - navrhlo představenstvo ČEZ vyplacení dividendy na jednu akcii. Největší akcionář, jímž je ze 70 procenty stát tak může získat 13 miliard. Podobnou výši dividendy vyplatil ČEZ i před rokem.

Na rok 2019 máte přes dvě třetiny výroby prodané za 31,5 eur za megawatthodinu...

Ale už nám budou růst zisky.

Jak vysoko podle vás výhledově cena elektřiny poroste?

Na tři roky dopředu se cena odhaduje dost dobře, protože je možné s tříletým termínem dodání obchodovat. Potom už je to horší. Ovlivňuje to hlavně cena ropy, v Evropě se do toho promítá cenový vývoj emisních povolenek. Dělají se simulace, odhady scénářů nabídky a poptávky a cen komodit. Čím je to dále v čase, tím více je to křišťálová koule. Řádově se nespletete. Loni jsem letošní velkoobchodní cenu elektřiny odhadoval mezi 34 až 38 eury. Ale šla až ke 40 eurům. Jestli teď cena poroste, tak spíše mírně.

Počítáte letos s dalšími mimořádnými příjmy, kterým si jako loni vylepšíte hospodaření?

S mimořádnými příjmy se z definice nepočítá.

Jsou takovým potenciálním příjmem peníze za aktiva v Bulharsku, která jste v únoru prodali?

Pokud tento příjem bude, tak v letošním roce. To by mohl být potenciální příjem. Dále do toho spadají soudní spory se SŽDC. (Správa železniční dopravní cesty. ČEZ s ní vede spor o 1,13 miliardy korun za v roce 2010 nasmlouvanou a neodebranou elektřinu - pozn. red.)

Pokud vyjde Bulharsko, tak budete mít na vyšší dividendu...

Dividendu za rok 2017 schválí valná hromada, která bude 22. června 2018. Bavit se o dividendě za letošní rok je předčasné. My jsme před dvěma lety na přechodné období upravili dividendovou politiku a rozšířili jsme jí na 60 až 100 procent z očištěného čistého zisku. A v tomto intervalu se pohybujeme. Co bude v roce 2019 si opravdu netroufám říkat. Ale obecně platí, že čím máte více mimořádných příjmů, tím větší je dividenda.

A jak to teď v Bulharsku vypadá?

Po transparentním výběrovém řízení, které nám potvrdil auditor z velké čtyřky a třech posudcích na ocenění, abychom měli opravdu jistotu, že se chováme s péčí řádného hospodáře, jsme prodali nejvyšší nabídce a v únoru jsme podepsali smlouvu o prodeji, která je v tuto chvíli platná. (Smlouva je uzavřená se společností Innercom - pozn. red.) Jsou tam další podmínky, než jim předáme akcie. Třeba to, že nám nejdříve zaplatí. A tomu předchází souhlas bulharského antimonopolního úřadu. Až se to naplní, tak mu do konce roku můžeme předat akcie.

A co druhý uchazeč, kterým je India Power. Jste s nimi v kontaktu?

Máme podepsanou smlouvu s Innercomem. Dál nemá smysl spekulovat, ani to komentovat.

Obavu z toho, že prodej nakonec padne pod stůl tedy nemáte?

Čistě teoreticky, dokud nebudeme mít peníze na účtě, tak se může stát cokoli. Ale že bych z toho nespal, to ne.

Výsledky ČEZ za 1. čtvrtletí (vývoj 2011-2018)

rok 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 čistý zisk (mld. Kč) 7,3 8,7 10 7,6 9,9 17,9 14,4 17,2

