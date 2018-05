Česká pobočka Oberbank, bankovní dům z Horního Rakouska, loni zvýšila v Česku zisk skoro o 13 procent na 287 milionů korun. Banka vstoupila na český trh v roce 2004 koupí pobočky Sparkasse Mühlviertel – West banka, což byla regionální banka v jižních Čechách. Počtem svých klientů je ale v Česku malá, má zhruba 13 tisíc individuálních a tři tisíce firemních klientů.

Hlavním zdrojem zisku jsou úvěry malým a středním firmám a nadprůměrně vydělávajícím lidem a to, že celý svůj provoz v Česku zajišťuje s poměrně malým počtem zaměstnanců. A na tuto strategii sází i ve své střednědobé strategii. Potvrzují to člen představenstva rakouského koncernu Josef Weissel a Robert Pokorný, ředitel české pobočky Oberbank. Za hlavní pilíř byznys modelu Oberbank přitom označili individuální přístup ke klientovi a rozvoj pobočkové sítě.

"Klient si přeje mít svého osobního poradce na místě, kde podniká. Proto v našem modelu na rozdíl od většiny bank, které pobočkovou síť zmenšují, sázíme na další pozvolné rozšiřování poboček," uvedl Weissel. V nejbližších dnech Oberbank v pražském Karlíně otevře už svou 21. pobočku v rámci Česka.

Letos už další neplánuje, ale do roku 2020 chce mít Oberbank celkem 25 poboček. "Nové pobočky otevíráme vždy tam, kde se objeví nové obchodní nebo průmyslové aktivity. Přesný plán nových míst zatím nemáme. Jsou tady však ještě města v industriálních oblastech v okolí Ostravy, Brna či Prahy, kde můžeme pobočky přidat," řekl Pokorný. S výjimkou Karlových Varů a Pardubic má Oberbank pobočku v ostatních krajských městech. V Praze jich má šest a v Bně dvě. Vedle toho je přítomna i v Českém Krumlově, Písku, Táboře a na Kladně.

Ani digitalizace bankovních služeb podle Oberbank neupozaďuje důležitost poboček pro zákazníky bank. "Ukazuje se, že mnozí klienti chtějí i v digitálním světě mít na pobočce svého bankéře. O individuálním přístupu mluví všechny banky, ale u nás to není fráze. Naší baštou je střední stav, tedy malé a střední firmy a lidé s vyššími příjmy, kteří si chtějí o svých finančních záležitostech promluvit se svým bankéřem," tvrdi Pokorný.

"Běžnou praxí je, že nejprve si klient od nás vezme úvěr a postupně k nám převede i produkty z jiných bank a staneme se pro něj hlavní bankou," uvedl Pokorný. Podle něj loni Oberbank v Česku přibylo 300 firemních a 1500 individuálních klientů. "Typickým klientem Oberbank je člověk mezi 30 až 40 lety s průměrným příjmem 50 tisíc až 80 tisíc korun měsíčně," řekl Pokorný.

I když Oberbank sází na osobní obsluhu klienta, investuje do vylepšování internetového bankovnictví a má už dva roky mobilní aplikaci. "Do digitalizace náš koncern hodně investuje, abychom udrželi rychlé vyřizování služeb pro klienty," uvedl Pokorný. Oberbank podle něj bude také připravena zavést takzvané okamžité platby, tedy převod peněz z banky do banky v řádu vteřin, sedm dní v týdnu a i v noci, až se tento způsob plateb v Česku mezi bankami spustí. K tomu má dojít koncem letošního roku.

Oberbank další údaje za Česko nezveřejnila. Celá skupina Oberbank loni zaznamenala v zemích, kde působí, rekordní výsledek již osmým rokem za sebou. Úvěry vzrostly o 7,1 procenta na 14,8 miliardy eur (374 miliardy korun) a vklady o 3 procenta na 13,4 miliardy eur (339 miliardy korun). Skupina působí kromě Rakouska a Česka i na Slovensku, v Maďarsku a Německu. Celkově má 2050 zaměstnanců a 161 poboček.

Související