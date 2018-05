Desítky milionů osobních informací, které na Facebooku zneužila britská firma Cambridge Analytica, nepatřily jen Britům či Američanům. Společnost většinu dat využila k lepšímu cílení prezidentské kampaně Donalda Trumpa a pro podporu brexitu, zájem ale měla také o osobní údaje Čechů.

"Naše odhady říkají, že Čechů postižených touto kauzou je 30 až 50 tisíc," říká eurokomisařka Věra Jourová, která má na starosti ochranu spotřebitele, a proto v Evropské komisi případ Facebooku a Cambridge Analytiky šetří.

Jourová nyní zopakovala, že bude po Facebooku chtít, aby všechny poškozené občany unie o zneužití jejich dat informoval. "Pokud se potvrdí nynější počet lidí, které to zasáhlo v Česku, tak bude třeba, aby případ šetřil místní Úřad pro ochranu osobních údajů. Ten je ovšem dlouhodobě podfinancovaný, a proto budu po Česku opět požadovat navýšení jeho rozpočtu," uvádí eurokomisařka.

Podle ní je kauza kolem Cambridge Analytiky jen špičkou ledovce. "Stát musí být připraven, aby takové případy, které neočekávaně vyplavou na povrch, dokázal řešit. Zmiňovaný úřad bude hlídat dodržování nového evropského nařízení GDPR. Pokud ale nedostane více peněz a bude zavalen prací, vznikne tu veliký problém a vláda s ním bude muset něco dělat," dodává.

Britská analytická společnost se do hledáčku médií dostala letos v březnu, kdy o jejích praktikách veřejně promluvil její bývalý zaměstnanec Christopher Wylie. "Slyšel jsem o její práci v České republice, žádné přímé informace o tom ale nemám," uvedl tehdy Wylie při výslechu před britským parlamentem.

V případě Cambridge Analytiky se mluví o tom, že osobní data lidí z Facebooku firma dodávala ruské ropné společnosti Lukoil, s níž je spjat poradce prezidenta Miloše Zemana Martin Nejedlý. Podle spekulací tak mohl Lukoil údaje použít před minulými či předminulými prezidentskými volbami, které Zemana vynesly na Pražský hrad.

Takové informace se ovšem dosud nepotvrdily a ani Jourová zatím neví, k čemu mohly Cambridge Analytice data desítek tisíc Čechů sloužit. "Kauzu vyšetřují britské úřady, koncem května by měly přijít s prvními předběžnými informacemi," říká eurokomisařka.

Výplach mozků

Britské firmě, která začátkem května pod tlakem nynějšího skandálu ukončila činnost, se přezdívalo zabiják voleb. Podle expertů se ale spíše než o schopné techniky manipulace opírala o chytrý marketing. Proto je někdy význam kauzy zpochybňován. Podle Jourové je ale její prošetření věcí principu. "Musíme se zamyslet nad tím, jak jsme zabezpečení proti drakonickému výplachu mozků, který probíhá na internetu. Lidé musí vědět, jakým způsobem s nimi může být manipulováno," míní Jourová.

Eurokomisařka se proto nedávno sešla se zástupci volebních komisí členských států, aby s nimi probrala, jak jsou jejich země proti ovlivňování volebních kampaní na internetu chráněny.

"Čím dál větší objem politického marketingu a reklamy před volbami se sune z tradičních médií do on-line prostoru. Politická reklama se nesmí zveřejňovat 48 hodin před volbami, máme řadu dalších regulací, žádná z nich ale neplatí pro kampaně na internetu. Chtěla bych proto upozornit unijní země, aby se podívali na současnou podobu svých volebních zákonů a zkusili se nad tím zamyslet," říká eurokomisařka, která ale zároveň dodává, že komise sama žádnou evropskou regulaci v této oblasti nechystá.

Související 26. 4. Přípravu na změny v ochraně dat jsme zvládli jen se svými právníky 26. 4. Tereza Rychtaříková vede právní oddělení společnosti UPC jak pro Česko, tak pro Slovensko. Její tým letos zvítězil v rámci ocenění Podnikový...

"Členské státy by si ale měly uvědomit, že cílený politický marketing, při němž se zneužívají kradená osobní data občanů, už se projevuje. Pokud by se přitom objevil ve více zemích, měla by problém celá Evropa," míní.

S aférou Facebooku a Cambridge Analytiky souvisí přijetí nových evropských pravidel na ochranu osobních údajů. Unijní nařízení známé pod zkratkou GDPR má zneužívání soukromých dat předcházet a ochranu soukromí posílit. V Česku ale jeho start, který přijde 25. května, provázejí obavy. "Pro Česko je GDPR šoková terapie. Ochraně dat se u nás nikdy nepřikládala velká důležitost, nikdy to nebylo politickou prioritou," říká Jourová.

GDPR se dotkne firem, úřadů, škol či nemocnic. Průzkumy přitom ukazují, že většina podniků není na nová pravidla připravena. Školy zase zaplavuje strach, že nadále nebudou moci zveřejňovat fotky dětí kvůli ochraně jejich soukromí. "Třeba tenhle příklad ale vůbec není založený na pravdě. Ukazuje se, že se ve vztahu k GDPR v Česku vykládají neuvěřitelné věci," míní eurokomisařka.

Firmám radí, aby k novým pravidlům přistupovaly s chladnou hlavou. "Podniky, které data o svých zaměstnancích či klientech s nikým dalším nesdílejí, může GDPR nechat klidnými. Společnosti, které se obchodováním s osobními údaji živí, by ale měly nařízení nutně plnit. Když už na datech lidí vydělávají, tak by měly společnosti vrátit něco zpátky v podobě zvýšené ochrany takových údajů," podotýká Jourová.

Spousta českých firem podle ní v posledních měsících podléhá tlaku různých konzultantů, kteří jim nabízejí, že za ně přípravu na GDPR vyřeší. "Pokud se vás ale jako podniku týká toto nařízení jen okrajově, tak byste někomu asi neměli vydávat desítky tisíc za analýzu dopadů GDPR," radí komisařka.

Podle ní nové nařízení zaručí Evropanům více soukromí. "Lidé, kteří nechtějí být objekty špiclování pro komerční či politické účely, dostanou možnost napsat Facebooku a jiným provozovatelům, ať jim předají jejich data a vymažou si je z databáze. GDPR zkrátka posílí práva jednotlivců, aby měli možnost v digitální džungli lépe přežít," uzavírá Jourová.

Související

Novinky o sociálních sítích Nestíháte sledovat všechny novinky ze světa sociálních sítí? Dáme vám vždy Echo. Pravidelný pondělní přehled aktualit, trendů a zajímavostí nejen o Facebooku a Twitteru. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE.

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.