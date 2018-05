Každý Čech v průměru vyhodí za rok 80 kilogramů jídla v hodnotě 20 tisíc korun. To by přitom mohlo pomáhat lidem, kteří si nemohou dovolit kupovat kvalitní potraviny nebo trpí podvýživou. Výrobce elektroniky Samsung proto v Praze rozjel projekt komunitních ledniček, který má podpořit sdílení potravin mezi lidmi.

"Rádi bychom prostřednictvím komunitních lednic propojili lidi v nejbližším okolí. To, co jednomu přebývá, si jednoduše vezme ten, kdo to potřebuje," říka Seung Joo Shin, prezident společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.

První lednice se nachází v Komunitním centru a zahradě Kotlaska. V průběhu roku 2018 přibudou ještě dvě, jedna v Holešovicích a druhá na Žižkově. Samsung je umístí opět do komunitních center, která splňují předpoklady pro jejich provoz. Rok 2018 je pro tento projekt pilotní. Pokud uspěje, rozšíří ho výrobce elektroniky i do dalších velkých měst Česka.

Jídlo do lednice může přinést každý, kdo ví, že ho nestihne spotřebovat. Vhodné jsou uzavřené a balené potraviny před datem spotřeby, čerstvá zelenina nebo ovoce, jogurty, sýry, neotevřené šťávy nebo džusy nebo například čerstvá vejce. Naopak do lednice nesmí vařené jídlo z domova, maso, alkohol nebo energetické nápoje.

"Na obsah veřejné lednice bude dbát koordinátor, který bude kontrolovat, zda jsou potraviny v lednici v pořádku a bez problémů poživatelné," objasnila Veronika Doubnerová, manažerka projektu Samsung Bezezbytku.

Autoři projektu se přitom inspirovali v zahraničí. První komunitní lednice se objevily v roce 2012 ve Španělsku a Velké Británii, odkud se rozšířily také do Německa, Indie nebo třeba na Nový Zéland. Například ve Velké Británii ročně lidé vyhodí jídlo za 13 miliard liber, ale díky organizaci Hubbub se toto číslo postupně snižuje. Ta nyní provozuje 31 komunitních lednic a dalších 30 se chystá uvést do provozu. Poskytuje také návod, jak se k síti těchto lednic připojit.

"Za období od listopadu 2017 do ledna 2018 se ve veřejných lednicích podařilo přerozdělit 21 521 kilogramů potravin. Každý měsíc nyní putuje asi 525 kilogramů jídla k potřebným," uvádí Catherine Darragh, projektová manažerka Hubbub.

Právě zkušenosti organizace Hubhub hodlá Samsung v rámci nového projektu využít. Chce se poučit i z pokusů svých předchůdců o zavedení sdílených ledniček v Česku, které ne vždy uspěly. "Jiné lednice často nesplňují otevřenost celému okolí. Příkladem jsou veřejné lednice umístěné na studentských kolejích, které mohou sloužit jen úzké skupině lidí a nemají k nim přístup lidé v nouzi," říká Veronika Doubnerová, manažerka projektu Samsung Bezezbytku.

Jeho cílem je nejen předcházet plýtvání jídlem, ale zároveň vzdělávat lidi v této oblasti. Komunitní centrum a zahrada Kotlaska proto hodlá pořádat tematické workshopy a přednášky pro mladé a plánuje také interaktivní programy pro děti základních a středních škol.

Související 7. 5. Společenskou odpovědnost by firmy měly v první řadě uplatňovat vůči zaměstnancům. Benefity zajistí jejich spokojenost a loajalitu 7. 5. Společenská odpovědnost firem neboli CSR je v Česku nejčastěji spojována s dobročinností. Ta má ale na těchto aktivitách malý podíl. Díky CSR...

Související