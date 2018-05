Šéf pražské pobočky Saxo Bank a celého regionu střední a východní Evropy Saxo Bank Pavel Drahotský odchází. V polovině května jej nahradí Vitalij Butbajev, fintech specialista zaměřený na multi-asset obchodování a investice, který i nadále bude region řídit z Prahy. Drahotský firmu opouští po více než pěti letech, a to nečekaně. Rozhodnutí o jeho odchodu se uskutečnilo teprve v pátek.

Butbajev už pro Saxo Bank v minulosti pracoval, a to dokonce na stejné pozici, kterou bude od poloviny května zastávat. Šéfem regionu střední a východní Evropy byl 7 let, v bance strávil na různých pozicích celkem 13 let. Poté založil a řídil společnost Velstand Capital, další rok strávil také jako regionální ředitel skupiny Presidents Institute.

Butbajev vystudoval moskevskou státní technickou univerzitu a moskevskou finanční univerzitu, nedávno dokončil studium MBA.

Jeho přímým nadřízeným bude Damian Bunce, obchodní ředitel banky. "Těšíme se, že nám Vitalij pomůže posilovat a zlepšovat náš byznys a klientskou základnu. Jeho vedení bylo velkou součástí úspěchu Saxo Bank a my jsme přesvědčení, že je tím správným člověkem, který nás povede na cestě k růstu v středo- a východoevropském regionu," uvedl.

Drahotský v Praze zbudoval tým 60 lidí, z nichž velká většina pochází ze zemí mimo Evropskou unii. Úkolem týmu je pomáhat klientům, kteří chtějí obchodovat na desítkách burz po celém světě. Drahotský je známý svými technologickými vizemi. Roboti podle něj nahradí některé zaměstnance pražské pobočky už za pár let. I tak ale pražská pobočka stále nabírá nové pracovníky, aktuálně obsazuje 20 volných pozic.

Související