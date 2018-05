Každé lano, které jistí horolezce, hasiče nebo čističe oken na vysoké budově, má ve svém nitru duši. Nehledejte v tom nic filozofického, duší se v tomto případě myslí jádro lana. Je to nejméně osm "nití", které určují, jak je pevné a jaký má průměr. Polovinu těchto úzkých pramenů musí stroje splést směrem doleva a polovinu doprava, aby se pak lano nekroutilo.

"Pokud by se stočily pouze v jednom směru, po rozbalení byste měla lano zkroucené jako po trvalé," naráží Martin Václavek na oblíbený vlnitý účes z minulého století. Šéf Lanexu, zřejmě největšího podniku, který lana v Česku vyrábí, téměř křičí, když se snaží přehlušit stroje, jež lana splétají tak rychle, že jednotlivé šňůrky téměř nejsou vidět.

V továrně v Bolaticích, nedaleko Opavy, vyrábí stroje a 330 lidí lana pro horolezce, lodě, jachty nebo průmysl. Dělají se tu i dekorační lana nebo hračky pro kočky, které pak míří třeba do Skandinávie. Firma, jež má další továrny ještě v Rusku a Polsku, loni měla rekordní tržby přes 916 milionů korun.

Až pětinu obratu tvoří horolezecká lana, která společnost prodává pod značkou Tendon. "Je to náš strategický sortiment, protože jsou to lana s nejvyšší přidanou hodnotou a know-how," uvádí Václavek, který ve firmě pracuje od roku 2005 a jejím šéfem se stal loni na podzim.

Nejtenčí lano je pro lezce psychologicky náročné

Přidanou hodnotou Václavek myslí především různé úpravy materiálů a syntetických přísad, díky kterým jsou lana odolnější, například aby se méně odírala nebo nevsakovala vodu. Zároveň se vývojáři snaží vymyslet, jak lana co nejvíce ztenčit nebo jak je při zachování většího průměru odlehčit, aby lezci nemuseli tahat kila navíc.

Nejtenčí lano pro horolezce, které podnik vyvinul, má průměr 8,6 milimetru. "Je to top, který dokážeme vyrobit. Lezou na něm ale jen asi dvě procenta nejlepších horolezců. Viset na tak tenkém laně je psychologicky náročné," míní Václavek, když lano bere v hlučné výrobě do ruky a ukazuje, že opravdu vypadá jen jako nějaká šňůrka. Udrží ale téměř tisíc kilogramů.

Nyní si firma požádala o patent k jedné zásadní úpravě horolezeckých lan. Jak již bylo řečeno, jejich jádro tvoří duše a vláknům, které duši oplétají zvenčí a často jsou různě nabarvená, se říká oplet. Právě těchto dvou vrstev se nový patent týká. "Když lezec na laně leze, protahuje ho přes jistítka, natahuje ho, odírá, přemotává, tak se oplet po čase začne posouvat po duších," uvádí šéf Lanexu. Pokud lezec v takovou chvíli lano nevymění, může se stát, že se mu s ním bude špatně pracovat a při pádu už ho neudrží.

Firma tak vymyslela novou technologii pro spojení duše s opletem, takzvaný mezioplet ze speciálního syntetického, lehkého materiálu. "Zvyšuje tření mezi vrstvami lana a spojí oplet s jádrem," popisuje Václavek. Na technologii, která prodlouží životnost lana pro horolezce, pracovali vývojáři zhruba rok. Do inovací firma plánuje dát v několika následujících letech sto milionů korun, investice ale zahrne i nákup strojů nebo mzdy.

Zájem o horolezecká lana je nyní podle Václavka vyšší a přičítá to i úspěchům nejznámějšího českého lezce Adama Ondry. Když před dvěma lety přelezl v rekordním čase americký masiv El Capitan nebo loni zdolával jeskynní stěnu v norském Flatangeru, jistila ho právě lana z Bolatic. S fialovými, modrými nebo zelenými lany protáhlými přes sedák leze Ondra už od mala a také je pomáhá vylepšovat. "Dáváme mu vyzkoušet nově vyvinutá lana. Vedle něj máme několik dalších ambasadorů, od kterých dostáváme zpětnou vazbu, protože to jsou velmi aktivní lezci a "olezou" je rychleji než běžní uživatelé," uvádí Václavek.

Co se týče objemů výroby horolezeckých lan, Tendon je na druhém místě na světě. Většina z milionů metrů těchto a jiných lan, které ročně česká továrna vyrobí, jde do zahraničí. Používají je mimo jiné policisté, vojáci nebo hasiči od Nového Zélandu přes Izrael, Malajsii až po Rusko, Německo a USA. Právě ve Spojených státech se firmě loni podařilo získat výhradní zastoupení pro horolezecká lana u společnosti Black Diamond, která je jedním z největších obchodníků s outdoorovým zbožím.

Lana musí několik dní odpočívat

Vyrobit horolezecké lano trvá zhruba šest týdnů. Základem je polyamidové vlákno, které Lanex kupuje v Evropě, třeba na Slovensku. "Nevozíme ho z Číny, protože se to časově nevyplatí, i když není úplně nekvalitní," dodává Václavek. Přírodní materiály se pro horolezecká lana nehodí, protože nemají dobrou tažnost. Tedy to, jak se lano smrští a vrátí zpět, když na něm lezec visí. Horolezecká lana mají tažnost skoro 40 procent, aby zachytila případný pád, lana pro práce ve výškách, například pro čističe oken na vysokých budovách, mají tažnost dvě až tři procenta. "Je to proto, aby byl pracovník schopen vůbec nějaká okna umýt," vysvětluje Václavek.

Nitě pro duši se musí nejdříve za vysoké teploty vysrážet ve speciálním stroji, aby v nich nebyla vlhkost a aby jádro mělo vlastnosti, které potřebuje, například už zmiňovanou tažnost. Následně se z nich uplete duše. Vysrážet se musí i vlákna na oplet, aby měla stejné vlastnosti jako duše. Jakmile je lano kompletní, musí se ještě upravit, například různými povlaky, které ho chrání. "Lano má po upletení nějakou teplotu a je pod napětím, musí proto chvíli odpočívat, aby se v něm potřebné parametry ustálily," uvádí Václavek. Na bubnu lano relaxuje navinuté jeden den, následující dva dny odpočívá rozložené, aby se z něj dostala vlhkost. Za jedno lano dlouhé 50 až 60 metrů zaplatí horolezec průměrně od dvou do tří a půl tisíce korun.

Lanex se v 90. letech transformoval z bývalého pobočného závodu Juty. V továrně se od roku 1948 vyráběla lana z přírodních materiálů a velkoobjemové vaky. Po revoluci se v Bolaticích začala vyrábět syntetická lana. Firma se stala jedním z největších výrobců některých druhů těchto produktů vůbec. Jako jedna ze tří společností na světě například vyrábí lana pro papírenský průmysl, letos se stala i největším výrobcem polypropylenového vlákna v Evropě. Od roku 2015 vlastní většinový podíl v Lanexu podnikatel Rudolf Bochenek.

Celkem ve firmě i s pobočkami v Rusku a Polsku pracuje 435 lidí. Stejně jako další české společnosti má výrobce lan v současnosti problém se sháněním zaměstnanců. Nebojí se ale sáhnout přes hranice. "Využíváme i polské pracovníky, zaměstnáváme jich zhruba 60," uvádí Václavek.

Firma zjistila, že bývalí zaměstnanci často odcházeli kvůli tomu, že nebyli dostatečně zaučení nebo si nebyli jistí prací se stroji. Spolu se školicí společností proto Lanex vytvořil vlastní vzdělávací systém v češtině i polštině, díky kterému se noví lidé rychleji zaučí.

"Na výrobu všech produktů máme zpracované postupy v elektronické podobě. Ve školicích místnostech si každý na počítači může najít postup výroby. Jsou tam fotky, popisky, návody jak co dělat, jak obsluhovat stroj i závěrečný test," říká Václavík a dodává, že kdo neprojede testem, ten se k výrobě daného produktu nedostane. Každý nový člověk navíc dostane svého mentora, který s ním stráví tři měsíce. Do tří let by chtěl šéf Lanexu učit nové zaměstnance i ve virtuální realitě.

