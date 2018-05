Bankovní rada České národní banky brzy rozhodne, zda hypotéky v Česku začne kvůli obavám z realitní bubliny regulovat přísněji než dosud. Podle informací HN bankovní rada na svém květnovém zasedání určí, zda a jak rychle zavede příjmové stropy pro žadatele o hypotéky. Konkrétně jde o maximální limit celkového zadlužení žadatele k jeho ročnímu příjmu (DTI) a měsíční splátky k jeho měsíčnímu příjmu (DSTI). Víc k tomu ČNB zatím říct nechce.

"Bankovní rada bude o případných úpravách svého doporučení k řízení rizik spojených s poskytování retailových úvěrů zajištěných nemovitostmi teprve jednat. S výsledky seznámíme veřejnost v nové Zprávě o finanční stabilitě, kterou zveřejníme 12. června," řekla HN Denisa Všetičková z tiskového dodělení ČNB.

Doposud ČNB bankám takto stanovuje limit ukazatele pro výši hypotéky vzhledem k hodnotě zastavené nemovitosti. Banky od loňského dubna mohou poskytovat hypotéky jen do 90 procent hodnoty nemovitosti, ale hypoték od 80 do 90 procent smí mít jen 15 procent z nových obchodů v každém čtvrtletí.

Dopady na hypotečním trhu jsou už vidět. Nových hypoték letos v 1. čtvrtletí bylo podle statistiky Fincentrum Hypoindex o 15 procent méně než před rokem, objem hypoték je o jednu desetinu nižší. Ceny bytů a domů však i letos dál rostou, i když podle signálů z trhu pomaleji než loni, kdy s dvanáctiprocentním růstem zdražovaly nejvíc v Evropě.

"ČNB by měla ještě s dalším zpřísněním vyčkat, protože už dosavadní zpřísnění zafungovala. Zavedení příjmových ukazatelů by mladým lidem ve velkých městech znemožnilo koupit si vlastní bydlení, protože si nestačili při současných nájmech našetřit. Debata o tom v Česku pořádně ještě nezačala," říká Libor Ostatek, šéf makléřské společnosti Golem Finance.

Směr nové regulace ČNB naznačuje delší dobu. Nedávno člen Bankovní rady Marek Mora řekl, že snahou ČNB je, aby dluh žadatele o hypotéku nebyl vyšší než osminásobek ročního příjmu a splátka všech dluhů nebyla vyšší než 40 procent měsíčního příjmu. Jako rizikové pro banky označila překračování těchto parametrů ČNB ve své loňské Zprávě o finanční stabilitě. Tvrdší regulaci formou doporučení, při jehož neplnění může navýšit i požadavek na kapitál a tím bance prodražit úvěrování, se zatím ČNB vyhnula.

Obavy z realitní bubliny nemá jen ČNB, ale i její kolegyně na Slovensku. Banky na Slovensku už podobně jako v Česku smí poskytovat většinu hypoték jen do 80 procent hodnoty zastavené nemovitosti. Od 1. července Národní banka Slovenska (NBS) bankám nově určí příjmový parametr (DTI). Podle něho zadlužení žadatele nesmí překročit osminásobek jeho čistého ročního příjmu. Zároveň na Slovensku zpřísňují i podmínky ukazatele schopnosti klienta splácet úvěr. Po odečtení životního minima a měsíční splátky žadateli o úvěr musí zůstat nejméně 20 procent jeho čistého měsíčního příjmu jako finanční rezerva.

Oproti původnímu plánu Národní banka Slovenska však po debatě s bankami povolí větší zadlužení mladým lidem, kterým by nová hypoteční pravidla nejvíc znemožňovala dosáhnout na hypotéku. Lidé do 35 let, jejichž příjem nepřesahuje 1,3 násobek průměrného příjmu, se budou smět zadlužit až do výše devítinásobku svého ročního příjmu.

Zároveň NBS vyhověla dalšímu z části požadavků bank, a to na pomalejší náběh těchto změn. Od července banky na Slovensku budou smět překračovat hodnotu osminásobku příjmu u 20 procent nových úvěrů, od října to bude 15 procent a od ledna 2019 do července to bude deset procent a následně to bude pět procent pro mladé klienty a pět procent pro běžné klienty. Původně NBS počítala od dubna 2019 už jen s pětiprocentním limitem.

Takovou výjimku pro mladé ČNB zatím neplánuje. Na dotaz HN, zda by nové doporučení k hypotékám mohlo nějakým způsobem zohledňovat situaci mladých lidí, ČNB odpověděla vyhýbavě.

"Národní banku Slovenska a její opatření samozřejmě sledujeme a dá se říci, že se i vzájemně inspirujeme. Dosud jsme od nich "neopisovali" a ani se k tomu nechystáme," uvedla Denisa Všetičková z tiskového oddělení ČNB Podle ní jsou daňové úlevy a další opatření pro mladé spíš věcí vlády, případně ministerstva financí. "Náš úkol je udržovat, vedle cenové stability, stabilitu finančního sektoru, potažmo makroekonomickou stabilitu," dodala.

