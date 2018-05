Známý americký investor Warren Buffett přiznal, že v minulosti udělal chybu, když neinvestoval do akcií technologických firem Amazon a Alphabet (dříve Google). Řekl to na valné hromadě investičního konglomerátu Berkshire Hathaway, která se konala o víkendu ve městě Omaha.

Buffett, jehož jmění dosahuje podle magazínu Forbes více než 80 miliard amerických dolarů, se také vyjádřil mimo jiné ke společnosti Apple, v níž je významným akcionářem.

"Ohledně Googlu a Amazonu jsem se v minulosti rozhodl špatně," řekl Buffett s tím, že firmu Amazon sledoval již od jejích počátků a případnou investici do Googlu mu už před lety doporučoval zvážit zakladatel Microsoftu Bill Gates.

V případě jiné technologické firmy Buffett naopak nezaváhal. Od prvního čtvrtletí 2016 je Berkshire Hathaway akcionářem společnosti Apple. Svůj podíl postupně navyšuje a v současnosti je po investičních společnostech Vanguard a BlackRock, které spravují řadu investičních fondů, s pětiprocentním podílem třetím největším akcionářem výrobce chytrých telefonů iPhone.

A Buffettův podíl dál poroste, protože firma dává podstatnou část své volné hotovosti na odkup akcií. Miliardář však akcie prodávat nehodlá, jelikož věří v pokračování růstu jejich ceny, která se v závěru minulého týdne dostala na historická maxima.

"Líbí se mi představa, že držíme okolo pěti procent akcií a náš podíl postupně naroste na šest nebo sedm procent bez toho, aniž bychom museli zaplatit byť jen jediný cent," řekl Buffett více než 40 tisícům akcionářů přítomných na sobotní valné hromadě.

Buffett minulý týden oznámil, že společnost Berkshire nakoupila v posledních měsících dalších 75 milionů kusů akcií. Ke konci loňského roku jich držela 165,3 milionu. Tržní hodnota zhruba 240 milionů kusů tak dělá při pátečním zavíracím kurzu, který byl skoro 184 dolarů, přibližně 44 miliard amerických dolarů.

Podle Buffetta vedení Applu dělá dobře, když volné peníze využívá právě na nákupy vlastních akcií. Podle něj je totiž pro tak obrovskou firmu složité zhodnotit desítky miliard dolarů na účtech nákupem jiných firem tak, aby to bylo přínosem pro akcionáře.

Naopak od miliardáře, kterému bude na konci srpna již 88 let, nelze očekávat, že by investoval do bitcoinu či jiných kryptoměn. Jeho názor na ně je velmi negativní. "Jsou to neproduktivní aktiva. Nenabízejí nic než domnělou vzácnost," uvedl Buffett, podle kterého lidé investující do kryptoměn jen spoléhají na to, že je později někdo jiný od nich koupí za vyšší cenu.

"Nedopadne to dobře. Kryptoměny nebudou mít dobrého konce," dodal "věštec z Omahy".

Buffett se vyjádřil i k dalším investičním záměrům Berkshire Hathaway. Ta zhodnocuje volné peníze nejen nákupem podílů ve firmách obchodovaných na burze, ale i akvizicemi celých firem.

Za zmínku stojí, že Berkshire ovládá například firmu Precision Castparts, jež vyrábí aerodynamické odlitky pro letecký nebo obranný průmysl, nebo železničního dopravce Burlington Northern Santa Fe (BNSF).

Berkshire má na účtech volných přes 108 miliard amerických dolarů, podle Buffetta však pro ně momentálně nemá investiční využití kromě nákupů krátkodobých vládních cenných papírů.

Poslední opravdu velký nákup uskutečnil Buffett už před více než dvěma lety. Tehdy vynaložil 32 miliard dolarů na získání zmíněné společnosti Precision Castparts.

"To, že tolik nenakupujeme, mne neznepokojuje," řekl Buffett. "Nezvedám jeden telefon za druhým s nabídkami dobrých obchodů, ale pokud se takový objeví, tak budeme první, komu budou volat," podotkl.

Investor také dodal, že věří, že se naskytnou investiční příležitosti nejen ve Spojených státech, ale například v Evropě či v Austrálii. Jeho kolega z vedení firmy Charlie Munger jej prý také nutí, aby případné investice vyhledával i v Číně.

Související