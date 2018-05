Zhruba třicítku zahraničních emisí chce uvést na tuzemský akciový trh pražská burza. V pondělním vydání to uvedl deník E15. Mezi novými emisemi bude podle listu vlastník Komerční banky, francouzská skupina Société Générale. Deníku to řekl anonymní zdroj, mluvčí burzy Jiří Kovařík nechtěl záležitost komentovat.

Podle E15 bude burza obchodovat se zahraničními tituly prostřednictvím takzvaného duálního listingu, kdy jsou na trh uvedeny akcie firmy, které jsou už dostupné na jejich domácím trhu. Takto se nyní na pražské burze prodávají třeba cenné papíry rakouských skupin Erste a VIG, pro něž je hlavním trhem vídeňská burza.

"Pro některé klienty to může být zajímavé vzhledem k tomu, že si budou nové tituly zřejmě kupovat v českých korunách a nebudou se muset starat o nákupy těch samých titulů v zahraniční měně a na zahraničních trzích. Současně to přinese větší variabilitu do nabízeného portfolia titulů," řekl analytik J&T Banky Milan Vaníček.

Obchody se zahraničními emisemi spustí pražská burza ve spolupráci s makléřskými domy Wood & Company, Patria Finance a Raiffeisen Centrobank, píše E15. Podle deníku by tento krok mohl pomoci oživit tuzemský akciový trh. Objemy obchodů na pražské burze loni meziročně klesly o téměř 30 miliard korun na 138,8 miliardy. V roce 2016 činily 168 miliard, a například v roce 2007 přes bilion korun.

