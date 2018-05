Skandál s podvodným měřením emisí u naftových aut Volkswagenu může přijít jeho bývalého šéfa Martina Winterkorna hodně draho. Prokuratura v americkém Detroitu ho ve čtvrtek obvinila z podvodu a spiknutí, protože podle ní o nekalých praktikách věděl. Winterkorn to sice popírá, ministerstvo spravedlnosti ve Washingtonu na něj ale následně vydalo zatykač s tím, že z jeho pohledu je německý manažer "na útěku".

A to není všechno. Jak o víkendu informoval list Handelsblatt, dozorčí rada Volkswagenu nyní zvažuje, zda na něj nepodá žalobu o náhradu škody. A ta by mohla být drastická.

"Dozorčí rada se už delší dobu zabývá tím, do jaké míry nese bývalý šéf představenstva a generální ředitel Martin Winterkorn za zmanipulované měření emisí odpovědnost," sdělil agentuře DPA v sobotu mluvčí kontrolního grémia Volkswagenu Michael Brendel. Současně připomněl, že šetření stále pokračuje.

Pokud bude automobilka po Winterkornovi opravdu vymáhat škodu, mohla by ho celá aféra dokonce majetkově zruinovat. Alespoň to tvrdí list Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS). Podle něj si bývalý šéf, který stál v čele Volkswagenu od ledna 2007 do září 2015, v koncernu vydělal zhruba 100 milionů eur čistého (v přepočtu skoro 2,6 miliardy korun). Podle manažerského kontraktu mu ještě náleží důchod v celkové výši 30 milionů eur.

"O tyto peníze by v tom extrémním případě přišel," cituje FAS berlínského profesora práva Gregora Bachmanna. Martina Winterkorna a 38 dalších lidí už delší dobu vyšetřuje státní zastupitelství v dolnosaském Braunschweigu. "Někdy v létě budou mít tito lidé možnost seznámit se s veškerým spisovým materiálem," uvádí mluvčí vrchního státního zastupitelství Klaus Ziehe. Podle něj není americký zatykač na Winterkorna překvapivý, protože to, z čeho je v USA obviněn, je "z větší části známo i německým vyšetřovatelům".

Klaus Ziehe zdlouhavé vyšetřování v Německu obhajuje s tím, že podle tamního právního systému se postupuje jinak než ve Spojených státech. "Jednotlivé osoby nejsou u nás nikdy obžalovány, dokud není veškeré vyšetřování zcela ukončeno a dokud se obviněným nedostane řádného slyšení," vysvětluje mluvčí Ziehe.

Winterkornovi v USA hrozí až pětadvacetileté vězení plus pokuta 275 tisíc dolarů. "Je naprosto skandální, že kriminální jednání se dělo s požehnáním nejvyššího vedení Volkswagenu," nechal se slyšet detroitský prokurátor Matthew Schneider.

