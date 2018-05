Jedna z největších českých textilek Veba z Broumova na Náchodsku čelí insolvenci. Její úpadek u Krajského soudu v Hradci Králové žádá Raiffeisenbank, u níž má Veba nesplacené úvěry. Vyplývá to z údajů v insolvenčním rejstříku.

Firmě by ale měl pomoci podnikatel Otakar Moťka. Ten by měl podle mluvčí Veby Moniky Mrštinové do podniku kapitálově vstoupit a poskytnout mu finanční injekci v hodnotě stovek milionů korun.

Veba podle údajů z insolvenčního návrhu dluží Raiffeisenbank přibližně čtvrt miliardy korun. Raiffeisenbank také uvedla, že mezi další věřitele Veby patří například Komerční banka, ČSOB, Citibank Europe a UniCredit Bank Czech and Slovakia.

Veba, jejímž hlavním produktem je takzvaný africký brokát, zaměstnává přibližně 800 lidí. Do problémů se firma dostala v letech 2015 a 2016, když kvůli radikálnímu poklesu prodejů na svém hlavním africkém trhu nebyla schopna plně hradit úvěry. V březnu se Veba o několik dní zpozdila s únorovými výplatami zaměstnancům.

Z rekordních tržeb v roce 2014 ve výši 2,2 miliardy korun se odbyt podniku do roku 2016 kvůli krizi v Africe propadl na 812 milionů korun. Za léta 2015 a 2016 Veba utrpěla souhrnnou ztrátu téměř 300 milionů korun. Loni Veba tržby zvýšila na 894 milionů korun a vykázala ztrátu 144 milionů korun. Hlavními akcionáři Veby jsou prostřednictvím společnosti Incot nejvyšší manažeři podniku.

Veba už podle Mrštinové podepsala dohodu s Moťkou o jeho kapitálovém vstupu do firmy. "Zájem pana Moťky o vstup do naší společnosti je výbornou zprávou a potvrzením toho, že jsme na správné cestě. Jsem si jistý, že v nejbližší době dotáhneme dohody s věřiteli a nastartujeme tak další rozvoj a růst," uvedl k dohodě s Moťkou finanční ředitel Veby Miloslav Geisler.

Insolvenční návrh ze strany banky označil za překvapení. "Se všemi věřiteli dlouhodobě a pravidelně jednáme. Drtivá většina z nich proto vstup pana Moťky do Veby podporuje. Je to totiž jednoznačně nejlepší řešení pro naši společnost a zaměstnance," uvedl Geisler.

Moťka, který v minulosti restrukturalizoval například Sklárny Kavalier nebo strojírny Kovopol v Polici nad Metují, v tiskové zprávě Veby uvedl, že podání insolvenčního návrhu na jeho zájmu o vstup do Veby nic nemění. "Společně s Vebou i věřiteli usilovně vyjednáváme a pracujeme na dohodě, která společnosti zajistí stabilitu. Jsem do tohoto projektu připravený vložit veškeré své zkušenosti i finanční prostředky v řádu stovek milionů korun," uvedl Moťka.

