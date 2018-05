Ceny ropy se v pátek večer výrazně zvyšují, vzhůru je tlačí možnost obnovení amerických sankcí vůči Íránu. Severomořská ropa Brent si kolem šesté hodiny připisovala 1,8 procenta a nacházela se těsně pod 75 dolary za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu vykazovala nárůst o 2,2 procenta a blížila se k 70 dolarům za barel.

Americký prezident Donald Trump by měl ohledně možnosti obnovení sankcí vůči Íránu rozhodnout do 12. května. Investoři se obávají, že znovuzavedení sankcí by mohlo snížit vývoz ropy z Íránu. Země je významným dodavatelem suroviny.

Vláda v Teheránu tento týden oznámila, že vývoz ropy z Íránu v dubnu dosáhl 2,6 milionu barelů denně. To je nejvyšší úroveň od dohody z roku 2015, která omezuje protiíránské sankce výměnou za zpomalení tempa rozvoje íránského jaderného programu.

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf ve čtvrtek prohlásil, že požadavky Spojených států na změny v této dohodě jsou nepřijatelné.

Analytici ze společnosti ANZ předpověděli, že cena ropy Brent by se do konce letošního roku mohla vyšplhat na 80 dolarů za barel.

