O prodeji nebo investorovi nechce ani slyšet, zato se rozhlíží po evropských trzích. Zakladatel a majitel pánské oděvní firmy Ladislav Blažek plánuje prodávat ve Skandinávii nebo Irsku. "Česká republika a Praha mají ve světě stále lepší a lepší jméno, tak snad nám to nikdo nezkazí," říká v rozhovoru pro HN Ladislav Blažek. Z neúspěšného pokusu prodávat v Polsku se poučil – nyní chce v cizině uspět přes on-line prodej.

Ladislav Blažek firmu zaměřenou na pánskou formální i volnočasovou módu založil před 25 lety. Za tu dobu z ní vybudoval největšího českého prodejce oblečení, který má přes tři desítky vlastních prodejen.

Podle poslední účetní uzávěrky jste utržili přes půl miliardy. Bylo to podle vašeho očekávání?

Ano, měli jsme rekordní rok a přesáhnout půl miliardy bylo naším cílem. Jsem rád, že se nám to navíc povedlo v roce, kdy jsme slavili 25 let od založení firmy.

Loni se dařilo téměř všem firmám. Svezli jste se na tomto trendu, nebo se u vás událo něco výjimečného?

Částečně jsme se svezli. Nálada zákazníků je dobrá. Nicméně výsledky určitě ovlivnila také naše nová kampaň, kolekce vytvořená novým designérským týmem nebo spolupráce s firmami Cerruti a Loro Piana. Vliv má i vzhled našich prodejen, kde jsou klidové zóny a zákazníci se tam cítí dobře. Zboží také nabízíme v ucelených outfitech, ne jenom po kusech, nebo si muži mohou vybrat oblek s rozdílnou velikostí saka a kalhot. Novinkou minulého roku se také stala nová služba došití požadované velikosti obleku v případě, že již byla vyprodána.

Před rokem a půl jste v HN mluvil o plánech jít do zahraničí. Podařilo se vám to?

Zahraničí se nám trochu zpozdilo. Nyní připravujeme komplexní nový e-shop. Bude v prvé řadě cílit na zahraniční trhy, tedy Evropu. Jde o velice technologicky náročnou věc, a proto naši dodavatelé nabrali skluz.

Kdy to bude?

Vypadá to na konec roku. Lidé po celém světě hledají alternativní módu. Zákazníci jsou globálních značek přejedení. Myslím si, že to by nám mohlo pomoci.

Nebojíte se zahraničí? Polsko se vám v minulosti přece jen nepovedlo.

Nebojím. V Polsku jsme do toho šli postaru. Začali jsme velkými investicemi do kamenných prodejen a maloobchodní sítě. Teď jdeme přes on-line a ten je o něčem jiném. Díky němu se trh dá testovat za menší náklady a můžeme rychleji reagovat.

Do jakých zemí se chcete dostat?

S ohledem na výsledky prodejů z naší hlavní prodejny na Václavském náměstí, kde nakupují z více než padesáti procent cizinci, se plánujeme rozhlédnout po Evropě. Zajímavé by mohly být skandinávské trhy nebo Irsko, kde jsme v minulých dnech fotili a natáčeli kampaň naší podzimní kolekce. Při té příležitosti jsme si všimli, že Irové na rozdíl od českých mužů chodí ve vlněných outfitech po celý rok.

Má česká módní značka šanci uspět v zahraničí?

No rozhodně. Rolný nebo Nehera za první republiky byly úspěšné firmy, které prodávaly v zahraničí. Když se mě novináři začátkem 90. let ptali na cíle a vize, měl jsem je shodné s dnešní podobou firmy. Myslel jsem si však, že to bude rychleji. Trvalo mi to 25 let. Ale tehdy nad tím také kroutili hlavou a říkali: Blažek to nikdy nemůže vybudovat. Česká republika a Praha mají ve světě stále lepší a lepší jméno, tak snad nám to nikdo nezkazí.

Přece jen je Česko víc spojované se strojírenstvím a pivem než s módou.

Právě proto budeme pro zákazníky zajímaví. Většina módního zboží pochází z Itálie.

Ale to je i váš případ – nebo ne?

U látek to jinak nejde. Různě jsme testovali kvalitu, ale v Itálii je nejlepší. Je to jako s dobrou kuchyní – bez dobrých ingrediencí se neobejdete. Pokud designéři nemají skvělé látky, nemohou udělat výbornou kolekci. Přidanou hodnotou pro zahraniční trh ale bude originální český design.

Jak chcete v zahraničí zaujmout?

Rozhodli jsme se pro kampaně, jejichž součástí jsou krátké fashion filmy. Oblečení ukazujeme v reálném životě. Vyzkoušeli jsme si to před třemi lety s Leošem Marešem a osvědčilo se nám to. Takto bychom mohli oslovit zákazníky v zahraničí.

Kolik peněz máte v plánu investovat v následujících letech?

Postupně budeme obnovovat nájemní smlouvy a přestavovat obchody. To znamená rekonstrukci kolem šesti prodejen do našeho nového konceptu, jehož cena se pohybuje kolem šesti milionů korun pro jednu prodejnu. Odhaduji tedy, že v následujících třech letech to bude přibližně 30 milionů. Je to věc, bez které se nemůžeme pohnout dopředu. Pokud budeme cílit reklamu na zahraničí, tak budeme muset více investovat i v tomto směru. Řádově odhaduji nižší desítky milionů korun.

Jak se vám osvědčil on-line prodej?

Dobře. Loni se podílel na tržbách šesti procenty. Do pěti let očekávám i patnáct procent.

V porovnání s konkurencí jste s on-line prodejem začali pozdě. Nedoplácíte na to?

Začali jsme později, ale my nejsme IT firma, ale módní dům. Doháníme to. Před pěti lety jsem na jedné konferenci slyšel, že do deseti let nebudou kamenné prodejny. Říkal to člověk z on-line společnosti. K čemu ale došlo? Že on-line firmy dnes otevírají kamenné prodejny. Zákazníci nejsou stejní – někdo si rád koupí věci on-line, jiný v běžném obchodě.

Nabízíte zboží přes vlastní e-shop. Nepřemýšlíte nad tím, že byste ho prodávali i u velkých on-line prodejců?

Ne, vůbec. Nevěřím tomu, že by to v naší kvalitě, tedy dosažitelného luxusu, mohlo fungovat.

Jak se tedy prodává dosažitelný luxus on-line?

Prodává se dobře zákazníkům, kteří s námi mají zkušenost. A vzhledem k tomu, že náš zákaznický klub má 150 tisíc lidí a 90 procent tržeb nám dělají kluboví zákazníci, tak to funguje dobře. Nicméně stále se dá konstatovat, že naši zákazníci převážně vybírají on-line a nakupují off-line. Z toho plyne i logika obrovských investic do našich kamenných obchodů.

Kam do budoucna směřuje prodej pánské módy?

Kluboví zákazníci budou pro nás i do budoucna velmi důležití. Děláme pro ně akce se stylisty, každých deset dní dostávají newsletter s novinkami. Jsme pro lidi, kteří mají rádi český design s italskými látkami. Znají příběh Blažka, pro takového zákazníka jsme a budeme. Samozřejmě je pro nás důležitá i platforma Mercedes-Benz Prague Fashion Week, která nám hodně pomáhá. Díky ní se zásadně odlišujeme od konkurence.

Koho považujete za největšího konkurenta? Jsou to značky jako H&M, Zara nebo Marks & Spencer ?

To ne. Tyto globální lowcostové značky cílí na zákazníky, kteří zboží po jedné sezoně vyhodí. My se zaměřujeme na jiný typ muže, na ty, kteří mají rádi originální design a rádi si připlatí za kvalitu, kterou mohou nosit více sezon. Jako konkurenta vidím on-line prodej zahraničních značek.

Jak se za poslední rok změnilo množství státních zakázek?

Pociťujeme radikální změnu ve zvýšených požadavcích korporátních zákazníků a státu na úroveň kvality designu a použitých materiálů. Celý segment profesního a uniformního oblečení prošel za poslední roky obrovskou inovativní vlnou. Setkáváme se i s požadavky na zhotovení uniforem z třívrstvých materiálů s membránami, které se v minulosti využívaly pouze na luxusní outdoorové oblečení. Z těchto důvodů jsme také museli rozšířit kapacity našeho vývojového pracoviště. Požadavky na modernizaci uniforem nebo "vyvzorování" zcela nového firemního oblečení se v loňském roce zvýšily o stovky procent.

Kolika procenty se na obratu firmy podílí státní zakázky?

Zpravidla se to pohybuje kolem 15 procent.

Je to směr, kterým chcete jít i do budoucna?

Rozhodně, dokonce jsme v naší holdingové struktuře pro tento segment vyčlenili jednu specializovanou firmu. S ohledem na stále se zvyšující požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požadavky firem na reprezentativnější vzhled jejich zaměstnanců to je byznys, který má rostoucí potenciál. Firmy si dnes více než kdykoliv v minulosti váží svých zaměstnanců a investují do nich.

Jaké máte plány pro příští rok?

Myslím si, že bychom měli vyrůst o dalších sedm procent na tržbách. V Čechách a na Slovensku nebudeme otevírat nové obchody. V závislosti na ekonomických výsledcích v méně navštěvovaných obchodních centrech zavřeme, naopak v těch prémiových vyjednáváme o rozšíření prodejní plochy.

Česká módní značka Pietro Filipi loni změnila majitele, vy neplánujete firmu prodat?

Ne, rozhodně ne.

A investora nechcete?

Ne, to bych ztratil svobodu v rozhodování.

Povedete v příštích letech firmu stejně, nebo už řešíte nástupnictví?

Zatím to neřeším nějak vážně. Před měsícem mi bylo padesát. Baví mě práce s mladými lidmi, kteří jsou ve firmě. Dívají se na věci přímo, nevidí úskalí, která mám já v hlavě. Do vedení se snažím už moc nezasahovat, protože většinou mají pravdu oni. Můj tým je dobře nastavený. Mnohokrát jsem si během cest do zahraničí a své několikatýdenní nepřítomnosti vyzkoušel, že firma funguje dobře.

Jaká je doba pro prodej módy?

Nikdy nebyla lepší. Doba se stále zlepšuje. Za 40 let za komunistů móda zmizela, dnes je to konečně věc, o které se mluví.

Začal byste dnes znovu podnikat v oděvní branži?

Ano, ničeho nelituji. Firma za 25 let existence dosáhla skvělého výsledku.

