Manažer, který si potrpěl na detaily. Postupoval metodicky a pečlivě, byl náročný k sobě i ostatním. Tak popisovali bývalí kolegové hvězdu německého byznysu a průmyslu Martina Winterkorna. Generálního ředitel automobilky Volkswagen do 23. září 2015, kdy kvůli skandálu s podváděním při emisních testech v USA odstoupil.

Dva a půl roku od chvíle, kdy vyšlo najevo, že firma montuje do vozů software umožňující skrýt vysoké hodnoty vypouštěných emisí, pád slavného manažera pokračuje.

Americká prokuratura obvinila sedmdesátiletého Winterkorna ze zločinného spiknutí a porušení zákona o ochraně životního prostředí. Exředitel Volkswagenu tak nemůže cestovat do Spojených států, aniž by riskoval zatčení a proces.

V Německu je v bezpečí, to své občany nevydává do zemí mimo Evropskou unii. V některých jiných státech však může být na základě obvinění USA zadržen. Hrozí mu tam v případě odsouzení až pětadvacet let.

Málokdy je ve Spojených státech obviněn tak vysoce postavený manažer zahraniční firmy.

Winterkorn byl celý život zvyklý na kariérní postup. Bez zaváhání a problémů. Po studiu hutnictví a fyziky na univerzitě ve Stuttgartu začal pracovat ve výzkumném oddělení firmy Robert Bosch.

S Volkswagenem byl spojen přes dvě desetiletí. Od ledna 1996 jako šéf odboru technického rozvoje, do křesla ředitele Volkswagenu usedl na Nový rok 2007. Mezi jeho cíle patřilo předstižení Toyoty a General Motors v počtu prodaných vozů.

Jako člověk reprezentující vlajkovou loď německého průmyslu se často setkával s kancléřkou Angelou Merkelovou.

Skončil po více než osmi letech, a to tím způsobem, jakým končí spíše politici než manažeři uznávaných firem. Po vypuknutí skandálu rezignoval.

A od té doby? Nikdo neví. Rozhovory nedává, s výjimkou loňského vystoupení před parlamentní komisí se neobjevuje na veřejnosti. Stále je členem dozorčí rady fotbalového klubu Bayern Mnichov - alespoň na papíře.

Winterkorn přiznává něco jako politickou odpovědnost, ale nikoliv osobní. Tvrdí, že až do chvíle, kdy 18. září 2015 americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) veřejně nařkla německou firmu z emisních podvodů, o ničem nevěděl.

"Byl jsem šokován tím, že došlo k takovým pochybením v takové míře ve Volkswagen Group," řekl před vyšetřovací komisí Bundestagu. "Každý si říká, že Winterkorn s jeho zaujetím pro detail přece musel o všem vědět. Ale nebylo tomu tak," přešel v jednu chvíli do hovoru ve třetí osobě.

To však odporuje svědectví jeho někdejších podřízených. Vypověděli, že o podvodném softwaru, namontovaném do vozů, generální ředitel věděl minimálně od března 2015. Nebo dokonce už od podzimu 2014.

Podle listu Bild am Sonntag o softwaru Winterkorna v červenci 2015 podrobně informoval jeden ze zaměstnanců. "Neměl jsem pocit, že o tom slyší poprvé," citoval list zaměstnance.

I v Německu přitom existují názory, že by se mělo postupovat proti bývalému vedení automobilky tvrději.

"Od chvíle, kdy se objevil skandál s emisemi, naše vláda a zejména bývalý ministr dopravy Alexander Dobrindt vystupují jako patroni a ochránci podvodníků. Zatímco v USA si v budoucnosti každý manažer rozmyslí podvádět, naše vláda svým chováním vybízí k dalším podvodům," řekl poslanec Bundestagu za Zelené Oliver Krischer.

Skandál připravil Volkswagen Group o miliardy eur na pokutách. Software umožňující obcházení emisních limitů konstruktéři namontovali celkem do jedenácti milionů automobilů na naftu.

