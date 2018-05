Air Bank v prvním čtvrtletí 2018 hospodařila s čistým ziskem 139 milionů korun, což je meziroční pokles o 39 procent. Ten způsobily jednorázové vyšší příjmy, které v roce 2017 zvýšily zisk banky. Konkrétně šlo o tržní přecenění investic, informovala banka.

"Klienti nám přibývají, navíc noví i stávající klienti více využívají naše služby a díky tomu se meziročně neustále zlepšují naše výsledky z běžného retailového bankovnictví, na které se soustředíme," komentoval výsledky generální ředitel banky Michal Strcula.

Air Bank měla na konci března více než 618 000 klientů, což v meziročním srovnání je nárůst o 15 procent. Počet běžných účtů se zvýšil o pětinu na téměř 670 000, počet spořicích účtů stoupl o 50 000 na 399 000. Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů vzrostl na 94 miliardy korun. Objem úvěrů se meziročně zvýšil o téměř šest miliard korun.

Počet bankomatů vzrostl o 166 na 343. Investice do výstavby se promítly i do správních a režijních nákladů, které vzrostly o 14 procent na 335 milionů korun. Čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty meziročně poklesly o 12 procent na 507 milionů korun, a to vlivem chybějících jednorázových příjmů, které pomohly navýšit loňský zisk.

Vlastní kapitál se zvýšil o čtvrtinu na 6,4 miliardy korun. Celková bilanční suma Air Bank poprvé překonala hranici 100 miliard a na konci března činila 103,2 miliardy korun.

Air Bank získala bankovní licenci České národní banky na konci května 2011. PPF Group N.V., do které banka patří, je jednou z největších investičních a finančních skupin ve střední a východní Evropě. Hlavním akcionářem PPF je nejbohatší Čech Petr Kellner.

