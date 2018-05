Top chart

Apple rozhodl, že utratí sto miliard dolarů za výkup vlastních akcií, a navíc zvýší dividendu o 16 procent. V reakci na tato opatření cena akcií Applu postupně vzrostla. Dostala se skoro na hodnoty, na kterých byla na začátku ledna. Apple nicméně trápí zpomalení tempa růstu prodeje nových iPhonů. Firma tak začíná více než dříve spoléhat na tržby za zpoplatněné služby. Podobně, ale ještě o něco dál je na tom, světe div se, bývalý konkurent Applu, kanadská společnost BlackBerry. Ta už vlastní mobily nevyrábí a zaměřuje se výhradně na prodej služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, ve které v případě mobilních telefonů stále patří ke špičce v oboru.

Jaroslav Klíma, spoluzakladatel a ředitel českého výrobce elektronových mikroskopů Tescan, varuje před čínskými investory. Slibují podle něj hodně peněz, ale hlavně chtějí přesunout výrobu a vývoj do Číny. Evropa proto musí bránit svůj výzkum, řekl Klíma v rozhovoru pro HN.

České firmy si půjčují miliardy korun přes eurobondy. Například energetická společnost Jaromíra Tesaře Energo-Pro si v listopadu půjde už podruhé pro půjčky do Londýna. Díky eurovým dluhopisům získá úvěry v celkové výši téměř 16 miliard korun. Podobně jsou na tom další společnosti, které přerostly český trh, včetně EP Infrastructure Daniela Křetínského a realitní skupiny CPI Property Group Radovana Vítka.

Rozběhla se přetahovaná o kontrolu nad 1,7 milionu českých odběratelů plynu a elektřiny od německé energetické společnosti innogy. Zájem o českou odnož innogy, kterou mateřská společnost prodává, má společnost KKCG podnikatele Karla Komárka a australská investiční skupina Macquarie.

Tradiční cestovní kancelář Alexandria chce své zájezdy prodávat na internetu sama. Ukončila proto spolupráci s on-line prodejcem dovolených Invia. Na českém trhu zájezdů bude horké léto.

Když se dva berou, třetí může mít za dva

Mobilní operátoři T-Mobile US a Sprint, kteří podle počtu klientů drží ve Spojených státech třetí a čtvrtou příčku, se po dlouhých a přerušovaných jednáních dohodli, že své byznysy spojí. V humbuku ohledně vzniku operátora celkem se 127 miliony zákazníků, který tak bude srovnatelný se dvěma největšími rivaly Verizon a AT&T, lze najít českou stopu. Ta vede až do pražských centrál finančníků Petra Kellnera a Jiřího Šmejce.

Splátková firma Home Credit, ve které drží Kellnerova skupina PPF majoritní podíl a Šmejcova společnost Emma Omega o něco více než desetinu, spolupracuje od roku 2015 právě se Sprintem. Pro operátory zpracovává agendu spojenou s prodejem mobilních telefonů na úvěr. Od loňského října pak Home Credit a Sprint společně vydávají také kreditní karty.

Pro úvěrovou společnost s kořeny v Brně, která vyrostla především díky expanzi v Číně a Rusku, jsou Spojené státy příležitostí dokázat, že umí své finanční služby prodávat i na velmi rozvinutém trhu. Že má česká firma se svou kreditní kartou v Americe vysoké ambice, zmínil před několika měsíci v rozhovoru pro měsíčník Forbes Pavel Vyhnálek, jenž je v Home Creditu zodpovědný za rozvoj byznysu v USA.

"Home Credit přes ni chce rozpůjčovat miliardu dolarů a postupně se dostat mezi deset největších vydavatelů kreditek na americkém trhu," řekl Vyhnálek. Aby toho ovšem Home Credit dosáhl, bude muset dostat své kreditní karty mezi mnohem více než 420 tisíc klientů. Tolik jich má na opačné straně Atlantiku britská banka Barclays, která je dvanáctou největší kreditní firmou v USA.

Pro Home Credit je Sprint v USA odrazovým můstkem, ze kterého nyní musí skočit dál. V dubnu vypršela dohoda mezi oběma firmami o exkluzivní spolupráci, ke které se Home Credit dostal díky kontaktům na japonskou společnost SoftBank. Ta měla dobré zkušenosti se službami české firmy v Asii, a tak je zúročila ve Spojených státech, kde vlastní 85 procent akcií Sprintu. Home Credit se bude muset v USA více spolehnout sám na sebe. Důvodem je totiž také to, že dojdou-li nová jednání o fúzi T-Mobilu a Sprintu (dřívější pokusy v letech 2014 a 2017 zkrachovaly) ke zdárnému konci, bude se nová společnost jmenovat T-Mobile. Lze tedy očekávat, že značka Sprint postupně ztratí na významu a z trhu zcela zmizí.

Díky dohodě o rozdělení hlasovacích práv bude mít hlavní slovo v nové společnosti německý operátor Deutsche Telekom, přestože bude vlastnit pouze 42 procent akcií amerického T-Mobilu. Pro Home Credit to bude znamenat s T-Mobilem uzavřít novou smlouvu, bude-li chtít vydávat kreditní karty s logem T-Mobilu. Možná mu k tomu pomůže to, že si nový operátor ponechá obě současné centrály. Současný T-Mobile sídlí na americkém severozápadě ve státě Washington, Sprint má svou centrálu na středozápadě ve státě Kansas.

Podobně se bude muset v USA rozkročit i Home Credit. Zatím pro splátkovou firmu představuje tamní trh jen kapku v moři. Loni poskytla ve Spojených státech úvěry v celkové výši 8 milionů eur (skupina Home Credit své konsolidované výsledky vykazuje v eurech). V Číně, která je pro Home Credit největším trhem, to bylo více než 13 miliard eur, tedy bezmála 163násobek. Celkový objem úvěrů, které česká společnost loni prodala, se meziročně téměř zdvojnásobil na 20,7 miliardy eur.

Kdo investuje miliardy do války s analytiky

Dosud dobré vztahy Elona Muska a lidí z Wall Street se vyhrotily. Jako šéf a zakladatel výrobce elektrovozů Tesla se Musk účastní telekonferenčních debat s analytiky investičních bank. Během středeční prezentace finančních výsledků, kdy firma vykázala svou nejvyšší čtvrtletní ztrátu v historii, dosahující 710 milionů dolarů, ztratil Musk nervy. Na "nudné a pitomé" otázky analytiků nejdříve reagoval podrážděně a později odmítl odpovídat. Wall Street za to Muskovi vystavila účet znějící na dvě miliardy dolarů. Právě o tolik v reakci na výsledky a bizarní telekonferenční hovor klesla tržní hodnota Tesly, napsala agentura Reuters.

Následuje český přepis části vypjaté konverzace zástupců Wall Street se zakladatelem Tesly.

Co láká a lákat má

Sazka Group dobývá další trhy. Impérium miliardářů Karla Komárka a Jiřího Šmejce převzalo chorvatskou sázkovou společnost SuperSport. Česká společnost tak své působení rozšířila v pořadí o šestou zemi. Dosud kromě domácího trhu působila také v Itálii, Rakousku, Řecku a na Kypru. Loterijní firma zatím svou expanzi po Evropě financuje hlavně pomocí dluhopisů. Nedávno jich upsala za 200 milionů eur (zhruba pět miliard korun).

Sazka také od loňska pracuje na uvedení svých akcií na kapitálové trhy. Společnosti se zatím nedaří zrealizovat loni oznámený plán uvedení akcií na londýnskou burzu. "Do hry se tak dostaly burzy v Amsterdamu a Praze," uvedl pro newsletter PENÍZE zdroj obeznámený se situací, který si však přál zůstat v anonymitě, protože jednání stále probíhají a jsou důvěrná. Zda pražská burza nakonec akcie Sazky získá, by mohlo být jasné do prázdnin.

Kdo vyhrává (lásky čas) a prohrává (flirty)

Singles jsou v kurzu. Společnost Facebook chce nabídnout 200 milionům lidí, kteří ve svých profilech na největší globální sociální síti uvádějí, že jsou nezadaní, novou službu. Ta jim má pomoci najít partnery pro dlouhodobé vztahy. Není ovšem jasné, jak chce Facebook zajistit, aby chystaná seznamka nesloužila spíše pro krátkodobé románky a flirty ve stylu aplikace Tinder.

Facebook možná bude kontrolovat, zda dvojice, kterým pomohl k seznámení, pravidelně zveřejňují nové společné fotografie a videa. Jestli se jejich vztahy rozpadnou příliš brzy, tak jim možná zablokuje nebo omezí facebookový účet.

Jisté ale je, že když šéf Facebooku Mark Zuckerberg chystanou seznamku oznámil (symbolicky během prezentace na 1. máje), spadla tržní hodnota společnosti Match Group, která vlastní aplikaci Tinder, téměř o pětinu. Podle některých kritiků razí Facebook heslo "Make love, not war" ve snaze očistit svou reputaci poškozenou nedávnými skandály ohledně nedostatečné ochrany osobních dat a prodeje inzertního prostoru propagandistům s vazbami na Kreml.

Možná je to všechno ale mnohem prostší. Facebook zkrátka vydělává peníze tím, že inzerentům nabízí pozornost více než dvou miliard lidí. Avšak v době, kdy roste počet uživatelů Facebooku starších 50 let, je právě seznamka cestou k tomu, aby tito lidé trávili na sociální síti více času. Odměnou jim za to je, že si možná také trochu "užijí v posteli", napsal časopis Wired.

Mimo byznys v muzeu

Vídeň nabízí výstavy k letošnímu stému výročí úmrtí tří malířů, které kromě jiného proslavilo zobrazování nahoty. Leopoldovo muzeum zahájilo výstavu Egona Schieleho. V sousedních sálech, které jsou součástí galerijní čtvrti MuseumsQuartier, jsou k vidění práce Gustava Klimta a Kolomana Mosera. Schiele a Moser zemřeli v říjnu 1918, zatímco Klimt odešel ze života již v únoru téhož roku.

