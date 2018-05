Třetí největší česká banka ČSOB, jíž vlastní belgická KBC, přestane v Česku financovat uhelný byznys. Rozhodnutí představil management na valné hromadě belgické finanční skupiny v Bruselu. Téměř okamžitě, od června 2018, začíná nová politika banky platit pro jakékoli nové investice do uhelné energetiky a těžby uhlí. Rozhodnutí se dotýká i stavby nových uhelných elektráren, s jejich stavbou ale nikdo v Česku reálně nepočítá.

"Skupina přichází s jasným signálem, že výroba elektřiny v uhelných elektrárnách musí být postupně v souladu s platnými limity a termíny ukončena," řekl člen představenstva ČSOB Petr Hutla. Jedinou výjimkou, kterou ČSOB zafinancuje do roku 2035, bude ekologické vylepšení stávajících uhelných tepláren, které dodávají teplo do 40 procent českých domácností. "Mohou být nadále financovány za účelem splnění přísnějších ekologických limitů," dodal Hutla.

ČSOB je zatím největší tuzemskou bankou, která se připojuje k bankovnímu trendu posledních několika let - odklonu od financování klasických zdrojů směrem k zelené energetice. Mateřská KBC už sama projekty spojené s fosilními palivy od roku 2016 nepodporuje, dosud ale zachovávala "českou výjimku" spojenou s ČSOB. Jako celek KBC loni snížila uhelné financování na 86 milionů eur, z 252 milionů v roce 2016.

Greenpeace chce tlačit na další banky

Před sídlem banky v Bruselu ve čtvrtek protestovali lidé z Greenpeace, jejíž belgická pobočka za rozhodnutí KBC lobovala. Česká Greenpeace chce k podobnému kroku přesvědčit i ostatní v tuzemsku operující banky. "Letos oslovíme zahraniční matky českých bank, protože se to ukazuje jako efektivnější," potvrdil vedoucí energetické sekce Greenpeace Jan Rovenský, který se valné hromady banky zúčastnil.

Podobný krok jako nyní KBC/ČSOB udělala před čtrnácti dny i největší evropská banka HSBC. Akcií uhelných firem se loni zbavil třeba státní norský penzijní fond, který spravuje aktiva skoro za jeden bilión eur (přibližně rozpočet České republiky za 20 let). Mimo jiné se to dotklo i akcií české elektrárenské společnosti ČEZ.

Od ledna 2017 není podle nových pravidel OECD zároveň možné podpořit výstavbu jakýchkoli uhelných elektráren pomocí státní podpory exportu. Na tom zkrachoval například projekt stavby uhelné elektrárny Plevlja v Černé Hoře za téměř 10 miliard korun.

Tykač, ČEZ a Křetínský

V Česku se může rozhodnutí banky dotknout hlavně společnosti Severní energetická podnikatele Pavla Tykače. Ten financování od ČSOB využíval. Tykač vlastní hnědouhelné doly v severních Čechách a nedávno usiloval o koupi uhelné elektrárny Počerady od ČEZ. Jeho firma modernizuje i elektrárnu Chvaletice, která po roce 2021 přestane splňovat normy pro vypouštění emisí oxidů dusíku. Na všechny tyto věci už nyní ČSOB podle nové politiky banky Tykačově firmě půjčit nemůže. Mluvčí Severní energetické Gabriela Sáričková Benešová zatím nechtěla rozhodnutí komentovat.

Menší problém představuje rozhodnutí pro ČEZ, který zatím téměř polovinu svojí výroby elektřiny v Česku vyrábí z uhlí. "Velké modernizace už nás nečekají. Takže to pro nás zase není takový problém," komentoval to mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Největší česká energetická firma v minulosti investovala přibližně 100 miliard korun do uhelných elektráren Tušimice, Prunéřov, Ledvice a do stavby paroplynové elektrárny v Počeradech. Do roku 2035 navíc plánuje ČEZ odstavit uhelné elektrárny o výkonu 3000 megawatt.

ČEZ je navíc schopen si půjčovat peníze nejen přes banky, ale i vydáváním firemních dluhopisů, které upisuje v Londýně. Podobně přistupuje k financování Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského, jež v posledních letech mohutně nakupoval uhelná aktiva v západní Evropě. Naposledy od švédského koncernu Vattenfall získal uhelné doly a elektrárny v Německu.

