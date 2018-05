Tempo růstu cen rezidenčních nemovitostí v Česku v letošním i příštím roce zpomalí. Letos se ceny bytů a domů mají zvýšit o 6 procent a příští rok o 5 procent. Uvedl to Jan Bureš, hlavní ekonom největší tuzemské finanční skupiny ČSOB, na základě společné analýzy ČSOB a belgické skupiny KBC, která je jejím vlastníkem, k vývoji českého rezidenčního trhu.

"Dosavadní růst cen nemovitostí nepovažujeme za nebezpečný, úroveň zadlužení českých domácností je stále relativně rozumná. Čeká nás ovšem zpomalení růstu cen nemovitostí," řekl Bureš. Loni dosahoval růst cen rezidenčních nemovitostí 12 procent byl tak nejrychlejší v Evropě.

Odhad zpomalení tempa růstu ceny bytů a domů vychází z toho, že české rezidenční nemovitosti jsou předražené vůči mzdám a jejich dostupnost se od začátku roku 2016 pro domácnosti výrazně zhoršuje. "V Praze, kde je situace nejhorší, dosahuje cena bytu příjmy domácností za 15 až 20 let," řekl Bureš.

Na zpomalení růstu cen bytů a domů opatření se také projeví omezení hypoték. Česká národní banka požaduje, aby většina zájemců o hypotéky měla na koupi nemovitosti alespoň dvacet procent vlastních zdrojů, ale v posledním období mluví o možnosti, že zavede strop na maximální výši zadlužení.

Zpřísnění by se mělo týkat dalších dvou nových úvěrových kritérií – maximální výše zadlužení žadatele k jeho ročnímu příjmu (debt to income) a maximální měsíční splátky k jeho měsíčnímu příjmu (debt service to income). Souhrn dluhů by nesměl překročit osminásobek ročního příjmu a měsíční splátka dluhů nebyla vyšší než 40 procent měsíčních příjmů domácností.

I tak však růst cen nemovitostí v Česku bude podle odhadu ČSOB a KBC nad průměrem Evropské unie. Letošní růst unijních cen nemovitostí analýza odhaduje na 4 procenta a příští rok na 3,5 procenta. Ceny nemovitostí by také dál měly růst rychleji než na Slovensku, které podobně jako Česko zaznamenává rekordní cenový růst nemovitostí. Na Slovensku analýza odhaduje letos pětiprocentní zvýšení cen nemovitostí a příští rok o čtyři procenta.

Podle Bureše nadále rostoucí ceny nemovitostí a zhoršování dostupnosti bydlení mohou být dalším argumentem pro ČNB, aby její základní sazba rostla rychleji než dosud naznačovala. "V nejbližších kvartálech by ČNB mohla zvyšovat sazby o něco rychleji a v horizontu jednoho až jednoho a půl roku by se základní sazba ČNB měla dostat nad 2 procenta," řekl Bureš.

Nyní je základní sazba na 0,75 procenta a ČNB naznačovala, že do konce letošního roku by mohlo dojít k jednomu zvýšení. "Právě další růst základní sazby ČNB a postupné další zdražení hypoték přispěje ochlazení poptávky a tím i ke zpomalení růstu cen na relativně běžnou úroveň," dodal Bureš.

ČNB se svými opatřeními snaží zamezit nafukování realitní bubliny a zabránit i velkému předlužení domácností, které by je v horších časech přivedlo do problémů se splácením. Bureš uvedl, že za posledních pět let vzrostl podíl splátky hypotéky na disponibilním přijmu hypotéky o deset procentních bodů a činí v průměru polovinu příjmů domácnosti.

"Splátky hypotéky tvoří v průměru polovinu příjmu domácností, což je pod průměrem OECD. Ale některé domácnosti mohou být extrémně zadlužené," řekl Bureš. Podle analýzy je Česko po Slovensku, Belgii a Polsku v Evropě zemí s nejrychlejším růstem podílu hypotečního dluhu na disponibilním příjmu. Za pět let se tento podíl zvýšil o deset procentních bodů.

V období let 2020 až 2022 očekává analýza další zpomalení růst cen kvůli postupně sílící nové výstavbě a úbytku poptávky lidí ve věkové skupině 25 až 55 let, jejichž podíl v populaci se podle ní sníží.

Růst cen nemovitostí v roce 2017 Růst cen nemovitostí/předpověď růstu cen nemovitostí Zdroj: KBC/ČSOB

Související