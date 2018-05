Novým obchodním ředitelem v kopřivnické automobilce Tatra Trucks se v dubnu stal Petr Hendrych. Tatra to ve čtvrtek oznámila v tiskové zprávě. Dosud funkci obchodního ředitele v automobilce vykonával Petr Rusek, který je zároveň předsedou představenstva společnosti.

"Tatra po skokovém navýšení výroby v roce 2016 a stabilizačním období v roce 2017 potřebuje někoho, kdo nastaví optimální obchodní strategii do budoucna. Proto do pozice obchodního ředitele nastoupil Petr Hendrych, který má dlouholeté zkušenosti v tomto oboru," uvedl generální ředitel Tatry Radek Strouhal.

Hendrych je absolventem Business Institutu EDU. Devět let pracoval na obchodních pozicích ve společnosti Coca-Cola HBC a od roku 2005 do roku 2015 ve společnosti Berner Group. Před nástupem do Tatry byl obchodním ředitelem pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Fabory.

Tatra Trucks kromě standardizovaných modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům zákazníka. V roce 2017 automobilka vyprodukovala 1481 automobilů, což bylo o 155 (11,7 procenta) více než v roce 2016. Osmdesát procent produkce automobilky jde na export.

Tatra Trucks má zhruba 1200 zaměstnanců, dalších více než 600 lidí pracuje v dceřiné firmě Tatra Metalurgie. Vlastníky společnosti jsou čeští podnikatelé Jaroslav Strnad s podílem 65 procent a René Matera s podílem 35 procent. Tatru získali v roce 2013 v dražbě.

Nový obchodní ředitel společnosti Tatra Trucks Petr Hendrych

