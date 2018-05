Druhá největší česká síť čerpacích stanic MOL provozuje kromě svých zelených benzínek ještě další modrou značku Pap Oil. Do roku 2020 ale tato značka z českého trhu zmizí. "Těžko jsme hledali silné důvody, proč provozovat dvě značky najednou," komentoval v rozhovoru pro HN Richard Austen, ředitel MOL Česká republika. Firma má v Česku celkem 306 čerpacích stanic. Podle Austena se síť bude věnovat "zelenání" Pap Oilů hlavně příští rok. Letos je pro MOL investiční prioritou do níž dá kolem 600 milionů korun rozšíření sítě svých doplňkových služeb Fresh Cornerů. Těch už má MOL v Česku celkem 100.

Jaké jsou letos hlavní investiční priority MOL v Česku?

Letos hodně pohneme s Fresh Cornery, protože předělání stanic MOL je hotové. U nich stačí jen dát peníze do modernizace doplňkových služeb. Investujeme kolem 600 milionů korun a letos rozšíříme počet Fresh Cornerů asi o sedmdesát dalších míst. Příští rok pak celou síť Fresh Cornerů dokončíme. Samozřejmě, je nedostatek stavebních kapacit a může dojít ke skluzu. Ale zatím to vypadá, že se plány podaří naplnit.

Budete více rozvíjet i svojí druhou značku?

Rozhodli jsme se, že Pap Oil půjde do zelené. Tuhle značku na českém trhu zrušíme. A na jejích nejlepších pumpách bude po předělání na MOL většinou i Fresh Corner.

Proč rušíte Pap Oil? Zatím jste dosud vždycky říkali, že tahle značka zůstane.

Ale interně jsme o tom pořád přesvědčení nebyli. Já třeba nebyl přesvědčený vůbec. Těžko jsme hledali silné důvody, proč provozovat dvě značky najednou. I prémiová značka může mít silnější a trochu slabší čerpací stanice, které dodržují kvalitu a standardy. Ne každá pumpa může být jako MOL na Barrandově. Svoji roli pro rozhodnutí hrály také náklady na udržování dvou značek, musíte mít dvě strategie, dva druhy marketingu. Zvažovali jsme tenhle krok dva roky a letos padlo strategické rozhodnutí.

Prostě ušetříte a zároveň nechcete říkat, že část vašich pump je předem o něco horší…

I tak se to dá říct. Pokud jde o benzinky pod značkou MOL, ta síť je teď úplně nová. Nikdo v Česku ji nemá modernější, což ještě tak tři roky bude naše konkurenční výhoda.

Kdy tedy vaše druhá značka z Česka zmizí? Jak to bude probíhat?

Rebranding všech čerpacích stanic Pap Oil by měl být dokončen v roce 2020. Nejintenzivněji se mu budeme věnovat příští rok, hned jak dokončíme Fresh Cornery na stávajících stanicích MOL. Už teď ale máme několik původně modrých stanic v zelených MOL. Podobně jako u Slovnaftu si ponecháme několik stanic Pap Oil.

Jak už jste řekl, hlavní investiční prioritou MOL jsou Fresh Cornery. Teď jich už máte sto. Kolik jich vlastně plánujete mít?

Máme 306 pump a třetina má barvy Fresh Corneru. Přesný počet pořád nemáme stanovený, ale bude jich minimálně 212. Někde to nebude plná verze, protože to není potřeba. To platí hlavně pro nejmenší čerpací stanice, kde stačí mít jen nabídku kvalitní kávy a hotdogů.

Proč do Fresh Cornerů investujete?

Uvědomili jsme si, že i naše nejlepší pumpy už úplně nesplňují požadavky, které se teď na moderní pumpy kladou. I když koupené pumpy Lukoilu a Agipu nebyly špatné, přece jen se do nich dlouho neinvestovalo. Pokud hodláme budovat síť jako prémiovou, tak nám ani nic jiného nezbývá. Zároveň čekáme, že přitáhneme další zákazníky, kterým mimo paliva nabídneme i další věci. A skutečně se nám to osvědčuje.

Richard Austen - Richard Austen řídí český MOL od roku 2016. - V petrochemické branži působí již řadu let. - Začínal jako ředitel logistiky ve slovenské rafinerii Slovnaft. - Od roku 2011 byl viceprezidentem MOL pro logistiku a následně vedl velkoobchodní prodej s palivy ve Slovnaftu.

Máte spočítané o kolik vám na pumpě po zavedení Fresh Corneru stouply tržby?

Záleží na místě a velikosti, ale někde nám prodeje stouply i o 60 procent. Obecně je možné říci, že po modernizaci pumpy stouply tržby o pětinu. Nejde jen o paliva, změna přivede nové zákazníky a zvyšuje se podíl nepalivového byznysu, který je pro nás stále důležitější.

Kolik procent už vám dělají nepalivové prodeje?

Pokud vezmu marže všech tří stovek pump, tak už přes 40 procent, což je nejvíc ze všech osmi zemí, kde MOL čerpací stanice má. Ten podíl se už několik let zvyšuje a největší je tam, kde jsme zavedli Fresh Cornery.

Co je kromě kávy tím hlavním zbožím, které se na pumpách prodává?

Měsíčně prodáme milion káv. A to pořád ještě nemáme všude kávový servis, jaký chceme. Ten potenciál do budoucna je pořád obrovský. Pak roste gastroservis, ať už jde o hotdogy, bagety nebo polévky. Začali jsme s těstovinami, ale do komplexních restauračních služeb zatím nejdeme. Tradičně se prodávají nealkoholické nápoje a cigarety.

Budete se značkou Fresh Corner nějak pracovat?

Odpovím trochu šířeji. V MOL nedávno vznikla divize, kam patří celý retail, služby spojené se sdílenou ekonomikou a digitalizací dat. Sem patří také rozvoj celého konceptu Fresh Cornerů. Hodláme tu značku využívat nejenom na pumpách, ale i samostatně. Už letos se objeví provozy, které budou úplně odtržené od provozu čerpacích stanic.

To se budete spojovat s nějakou jinou obchodní sítí?

Ne půjde o normální komerční vztah. Pronajmeme si místo. Cílem je přesunout se do kaváren a nákupních center. Fresh Cornery se klidně mohou objevit v centru města nebo na letišti.

Tradiční otázka. Co akvizice?

Já na ní tradičně odpovím. V Česku teď nevidím nic, co by splňovalo dvě věci - tedy, bylo dostatečně atraktivní, aby mělo smysl to koupit. A zároveň to bylo na prodej. Na trhu jsou sice různé šumy, ale když se s těmi, kdo o tom rozhodují bavíte, tak se spíš usmívají. Když se ale objeví něco zajímavého, tak o to stroprocentně budeme mít zájem.

Jednotlivé pumpy nakupovat nehodláte?

O tom teď moc neuvažujeme. Každý měsíc dostáváme nějaké nabídky. Nejsou ale zajímavé z hlediska objemu a počtu zákazníků. Jejich koupě by nám nepřinesla očekávanou hodnotu.

MOL jako skupina vyhlašuje zájem o elektromobilitu. Co se kolem toho děje v Česku?

Jsme součástí konsorcia NEXT-E, což je projekt na postavení 252 dobíječek pro elektromobily ve střední a jižní Evropě. Zastřešuje to německá společnost E.ON. V Česku během tří let vznikne celkem 32 dobíječek. MOL jich bude přímo provozovat dvacet. První dobíjecí stanice se začnou stavět letos na podzim. Vyjednáváme o elektromobilitě také s dalším partnerem.

S ČEZem?

Bavíme se s nimi o možném využití naší sítě pro elektromobilitu. Máme shodu na některých společných bodech. Více konkrétní ale teď být nemůžu.

Je pro MOL elektromobilita jen doplněk, nebo v ní i jako petrochemická společnost vidíte něco významnějšího?

Dlouhodobá strategie skupiny MOL počítá s tím, že dominance fosilních paliv během asi 10 až 15 let skončí. I těch dobíječek tak zřejmě nakonec bude více.

A jak na tom chcete vydělat?

Je pravda, že byznys s tím spojený ještě úplně jasný není. Majitelé elektromobilů je mohou nakonec využívat jen minimálně, protože si je budou dobíjet doma. Elektromobily ale souvisí se sdílenou ekonomikou. A tady už si dokážu velmi dobře představit, že lidé budou při dostatečném množství sdílených aut využívat dobíječky ve městech, které tam budeme mít. A jako sdílená auta jsou pořád výhledově nejlepší elektromobily. MOL před několika měsíci spustil pilotní carsharingový projekt v Budapešti a má to úspěch. Zatím provozuje 300 aut, z toho je sto elektrických. Skupina už na základně prvních výsledků projektu zvažuje, že další stovku elektroaut dokoupí.

Jakou značku elektromobilů jste v Budapešti zvolili?

V Budapešti jde o vozy Volkswagen UP.

Chystáte v Česku nějaký vlastní carsharingový projekt? Nebo půjde jen o převedení konceptu MOL Limo z Maďarska do Čech?

Strategie skupiny se rodí centrálně. Já osobně bych o rozšíření do Prahy stál. Zatím si děláme marketingový průzkum. Trh existuje, i když tu už menší firmy, které carsharing nabízejí jsou. Největším problémem je parkování, aby existovala označená parkoviště a místa, kam půjde s půjčeným autem zajet. Zákazník u téhle služby platí za minutu jízdy, parkování už jde za provozovatelem auta.

Pojďme se ještě zastavit u výsledků českého MOL. Váš čistý zisk už druhý rok po sobě klesá, na druhou stranu se vám loni skoro o dvě třetiny zvýšil provozní zisk. Co se děje?

Předloni nám byla navýšená odložená daňová pohledávka o více než půl miliardy korun, proto došlo u výsledků za rok 2016 k zásadnějšímu ovlivnění čistého zisku. Pokud by došlo ke srovnání údajů při nezapočítání daně, tak by MOL meziročně u ukazatele čistého zisku po zdanění rostl. Oproti roku 2016 jsme ale více než ztrojnásobili zisk před zdaněním. Máme i meziroční 15procentní nárůst tržeb.

To bylo kvůli předchozím nákupům Lukoilu a Agipu?

Ano, proto se zdá, že nám klesl čistý zisk. Jinak by nám rostl.

Kolísají ale také tržby.

Ty jsou v tomto byznysu trochu ošemetné. Není to nejdůležitější kritérium, protože když stojí ropa 100 dolarů, tak ani fantastické tržby neznamenají nárůst zisku. Obecně se našemu byznysu v tuto chvíli daří. Rostou nám objemy prodaného paliva, protože se daří ekonomice, lidé více cestují a roste i přeprava zboží.

Dá se říci, že loňský rok byl konec transformace českého MOL v jednu firmu?

Nejsme už čtyři firmy, ale jedna. Společnost ještě čekají dva roky konsolidace, ale základ je hotový.

