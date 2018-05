Americká automobilka Tesla v posledním dubnovém týdnu vyrobila 2270 vozů Modelu 3, a stále tedy nedosahuje stanoveného cíle pěti tisíc vyrobených vozů týdně. To vyvolává otázky, zda firma vůbec dokáže být letos zisková, jak si předsevzala, píše agentura Reuters. Nepomáhají jí ani historicky nejhorší čtvrtletní výsledky.

Firma svůj cíl vyrobit pět tisíc vozů Modelu 3 již třikrát změnila, původně jej chtěla dosáhnout koncem prosince, nyní počítá, že se jí to podaří do konce června. Muskova automobilka má ale problém splnit ještě jiný velký cíl – dostat se do černých čísel, což se jí má podle plánu podařit v druhé polovině letošního roku. Tesla však v prvním čtvrtletí vykázala vůbec největší čtvrtletní ztrátu ve výši 710 milionů dolarů (přes 15 miliard korun) a nesnáze s výrobou Modelu 3 snahu o ziskovost ohrožují. Příjmy společnosti vzrostly meziročně o pětinu na 3,41 miliardy dolarů. Doposud jen dvě čtvrtletí ve své zhruba osmileté historii byla automobilka zisková.

Musk přitom plánuje dočasně uzavřít továrnu v kalifornském Fremontu, i tak podle něj automobilka cíl pěti tisíc vyrobených kusů Modelu 3 v červnu splní a v druhém pololetí bude zisková. Doposud Tesla na každém vyrobeném vozidle podle agentury Reuters ztrácí 22 584 dolarů (téměř půl milionu korun).

Zakladatel automobilky proto tlačí na své podřízené, aby co nejvíce omezovali výdaje. Nedávno v e-mailu uniklém na veřejnost zaměstnancům oznamoval, že jakékoliv výdaje vyšší než milion dolarů musí osobně schválit. Pokud bude pokračovat dosavadní vývoj, Tesla do půl roku sníží zbývající finanční prostředky o polovinu, hodnotí agentura Reuters. Firma proto plánuje v letošním roce utratit méně než tři miliardy dolarů, v loňském roce to bylo 3,4 miliardy.

To výrazně zkomplikuje situaci automobilky na akciovém trhu, investoři jsou stále skeptičtější ohledně dalšího vývoje a někteří zpochybňují i Muskovo vedení.

Při tiskové konferenci, kde Elon Musk ohlásil výsledky, se obořil na analytiky a řekl, že jejich otázky jsou nudné. Kritizoval také lidi, kteří "nenávidí Teslu", a vyzval své příznivce, aby ho podpořili. Po tiskové konferenci klesla hodnota akcií zhruba o pět procent.

Vývoj hodnoty akcií Tesly: Ovládání náhledu: Zdroj: Thomson Reuters

