Poté co francouzský prezident Emanuel Macron zrušil plány na vysokorychlostní železnici do města Limoges, se místní podnikatel Fabien Thibaut rozhodl, že začne jednat na vlastní pěst, a začal zjišťovat, jak ve městě postavit přepravní systém Hyperloop. Zkusil se domluvit i se zakladatelem společnosti Tesla Elonem Muskem, ten mu ale nezvedl telefon.

"Tento druh projektu je jako stvořený pro město, jako je to naše. Nic tady nemáme a Hyperloop by nám mohl pomoci zajistit zájem společností, stejně tak i přinést nová pracovní místa a více turismu," řekl Fabien Thibaut pro server Bloomberg.

Ve Francii, která vyvinula vysokorychlostní vlaky TGV či nadzvukové letouny Concorde, nemá Thibault problém najít podporu ostatních lidí ani radnice. Problémem je ale jednání s vládou, která se snaží snižovat veřejné výdaje.

Zástupci měst jako Limoges, Orleans a Toulouse se snaží najít co nejlevnější přístup k futuristické dopravě. Francouzská města chtějí přilákat projekty inspirované Hyperloopem různými výpůjčkami nemovitostí, omezenými dotacemi, ale i daňovými škrty pro inženýrské talenty.

"Projekt Hyperloop potřebuje podporu vlády. Nejsou žádné nové technologické průlomy, záleží na financování prostoru, infrastruktury, vědy a výzkumu," řekl pro Bloomberg Serhiy Yarusevych, profesor na University of Waterloo v Kanadě.

Konkurence mezi Hyperloopy

Hyperloop je koncept vysokorychlostní přepravy, založený na pohybu magneticky poháněných přetlakových kapslí v podtlakovém tunelu navržený podnikatelem Elonem Muskem.

Nejblíže k realizaci projektu je společnost Virgin Hyperloop One, kterou podporuje britský magnát a miliardář Richard Branson. Společnost spolupracuje i s německou automobilkou BMW na vývoji Hyperloopu v Dubaji.

Podobné projekty vyvíjejí také společnosti Hyperloop Transportation Technologies (HTT) a Arrivo. Obě pocházejí z Los Angeles.

Podnikatel Thibaut z města Limoges nakonec uspěl u kanadského start-upu TransPod. Tato společnost se snaží vytvořit vlastní podobu vysokorychlostního transportního systému a prohlašuje, že její technologie je realističtější a levnější než Muskův koncept.

Související Včera Výrobci tubusové rychlodráhy na Blízkém východě bojují o území i o užívání slova hyperloop Včera Společnosti HTT a Virgin Hyperloop One se přetahují o to, která z nich získá dominanci na Blízkém východě. HTT už staví první komerční tubusovou...

Výkonný ředitel TransPodu Sebastien Gendron odhaduje, že společnost potřebuje 20 milionů eur k financování projektu v Limoges, a zároveň tvrdí, že polovinu částky zvládne sehnat od soukromých investorů.

V Limoges by mohla nejprve vzniknout zkušební dráha o délce tří kilometrů a také výzkumné středisko pro 15 lidí. TransPod usiluje o dotace ze státních struktur podporovaných v regionu ze strany Evropské unie. Primátor města Limoges Emile Roger Lombertie řekl v rozhovoru, že TransPod musí nejprve nalézt investory rizikového kapitálu, než město pomůže s financováním Hyperloopu. Prozatím poskytuje jen administrativní podporu.

Hyperloopy chtějí i další francouzská města

Další francouzské město Orleans chce vybudovat Hyperloop, aby získalo vysokorychlostní spojení s Paříží. Kancelář starosty oslovila podnikatele Emeurica Gleizese, který má v úmyslu vymyslet podobný projekt do roku 2025.

Emeuric Gleizes doufá, že bude mít volný přístup k osmnácti kilometrům nepoužívaných vlakových tratí v regionu, aby otestoval prototyp, který by měl být podobný jako projekt TransPodu v Limoges.

Kvůli snížení nákladů na vývoj opustil Gleizes od myšlenky dopravy v tunelu a místo toho chce přesunovat vozidla s uhlíkovými vlákny, které přepraví až 40 cestujících rychlostí 540 kilometrů za hodinu pomocí metody založené na vzduchových polštářcích, jenž využívají průmyslové společnosti k přesunu těžkých předmětů.

V jihozápadní Francii chce město Toulouse spolupracovat se společností Hyperloop Transportation Technologies (HTT). Společnost zde vybuduje výzkumnou laboratoř, kde bude pracovat 15 lidí. Místní úřady na ni poskytly prostory bývalé armádní základny s bezplatným pronájmem, jen výměnou za rekonstrukci a odstranění bomb z druhé světové války.

Cílem firmy je sestavit do konce roku trať o délce 320 metrů, která bude ležet na stožárech ve výšce 6 metrů. Délka tratě může být později prodloužena na jeden kilometr. Celá trať by mohla být hotová do tří let.

"Francie je jednou z nejlepších evropských zemí, pokud se jedná o podporu start-upů a inovací," uvedl spoluzakladatel HTT Dirk Ahlborn pro server Bloomberg.

HTT a Virgin Hyperloop One bojují o nadvládu ve světě

Na území Spojených arabských emirátů se snaží s novou formou dopravy uspět společnosti HTT a Virgin Hyperloop One. První komerční linka v Abú Dhabí má být podle firmy HTT v provozu od roku 2020. Společnost má do budoucna v plánu postavit hyperloopy mezi Spojenými arabskými emiráty a Saúdskou Arábií. Konkurenční firma Virgin Hyperloop One počítá s tím, že její hyperloopy budou ve Spojených arabských emirátech stát do dvou až tří let.

Virgin Hyperloop One oznámila, že podepsala předběžnou dohodu s vládou svazového státu Maháráštra v západní Indii o stavbě vysokorychlostního systému hyperloop mezi městem Puné a nově vznikajícím letištěm v Bombaji. Cesta mezi městy by se mohla zkrátit na 25 minut. Přelet letadlem po stejné trase přitom v současnosti zabere 55 minut a autem lidé jezdí mezi oběma městy přibližně 3 hodiny.

Celá trať mezi městem Puné a Bombají by mohla být dokončena během pěti až sedmi let. Navrhovaná trasa by celkově měla převážet až 150 milionů cestujících za rok, čímž by tito lidé ušetřili až 90 milionů hodin. Zároveň bude systém schopen přepravit lehké zboží mezi přístavy v těchto městech.

Nový dopravní systém by měl Indii pomoci hlavně v řešení problémů s infrastrukturou. Předseda vlády Naréndra Módí vynaložil na modernizaci národních železničních sítí 133 miliard dolarů, ale ani tato masivní podpora dopravy příliš nepomohla. Nejmodernější přepravní systém by mohl pomoct zmírnit dopravní zácpy a snížit emise skleníkových plynů až o 150 tisíc tun ročně.

Související