Na českém trhu prodeje dovolených se rozcházejí další velcí hráči. Největšího prodejce zájezdů Invii opustila po patnácti letech CK Alexandria, která patří do první pětky největších cestovních kanceláří v Česku. Zájezdy této cestovky, spadající do holdingové skupiny Alexandria Group, Invia přestala prodávat na konci dubna.

Informaci ve středu potvrdili HN zástupci obou společností.

"K 30. dubnu jsme ukončili obchodní spolupráci s Invií. Důvodem je jak nová obchodní strategie CK Alexandria, tak to, že se některé obchodní aktivity dosavadních obchodních partnerů při prodeji zájezdů začaly překrývat," uvedl Petr Šatný, marketingový ředitel CK Alexandria.

Alexandria je podle Šatného přesvědčena, že změnami nejenže upevní, ale ještě více posílí dlouhodobou pozici mezi největšími a nejoblíbenějšími cestovkami v Česku. "Jsem rád, že ukončení spolupráce proběhlo ve stejném duchu, v jakém celá léta fungovala – tedy korektně a se vzájemným respektem," dodal Šatný.

Podle předběžných výsledků za loňský rok tržby CK Alexandria přesáhly 2 miliardy korun. Velikostí tržeb se tak podle Šatného CK Alexandria řadí spolu s CK Čedok a Blue Style za dvě největší cestovní kanceláře CK Fischer a Exim tours. Specializuje se na letecké zájezdy ke Středozemnímu moři a do Bulharska.

Ukončení spolupráce ale tak poklidné zřejmě nebylo, vyplývá to z prohlášení, které poskytla Invia. Podle něho prodejce zájezdů vypověděl spolupráci s CK Alexandria 17. dubna.

"Výpovědní lhůta dle této smlouvy trvá do konce následujícího měsíce. Zájezdy této CK bychom proto našim klientům rádi nabízeli až do konce května. Nevíme však, jak se cestovní kancelář zachová a zda nám přístup do databáze zájezdů po celý květen umožní. Na naši výpověď totiž vedení CK nelogicky reagovalo podáním své výpovědi, kde požaduje okamžité ukončení spolupráce," vysvětluje Michal Tůma z Invie a dodává, že v tuto chvíli (pozn.red.: ve středu 2.5.) jsou zájezdy CK Alexandria stále k zakoupení.

Neshody cestovní agentury s Alexandrií vycházely především z neochoty cestovní kanceláře poskytnout vše potřebné pro plnohodnotný on-line prodej zájezdů na prodejní platformě Invie. "Našim klientům chceme nabízet jednoduché a kompletní služby včetně možnosti vyřízení nákupu a platby dovolené na jednom místě on-line za standardních podmínek, k čemuž cestovní kancelář Alexandria nebyla přístupná. Vzhledem k tomu, že dbáme na to, abychom našim klientům nabízeli pouze služby od osvědčených a spolehlivých kanceláří, rozhodli jsme se, že naše názory na vzájemnou spolupráci nejsou slučitelné, a proto jsme ji dle podmínek smlouvy vypověděli," dodává Michal Tůma.

Podle Šatného se ale CK Alexandria od provizního prodeje neodklání. "Je to právě naopak. Máme kolem jednoho tisíce provizních prodejců, se kterými chceme nadále velmi úzce spolupracovat.

Invia tím přichází o další velkou cestovní kancelář. Právě před rokem se s ní rozešla největší tuzemská cestovní kancelář CK Fischer, pod kterou patří například i cestovka Nev-dama. Ta své rozhodnutí zdůvodnila tím, že prodej přes Invii momentálně nezapadá do její obchodní strategie. CK Fischer v posledních letech hodně investuje do přímého on-line prodeje přes své webové stránky a soustředila se na prodeje ve své vlastní síti.

