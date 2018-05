Původní novela insolvenčního zákona od ministra spravedlnosti Roberta Pelikána měla během sedmi let oddlužit i lidi s nízkými příjmy. Ti by v takzvané nulové variantě nemuseli splatit ani 30 procent svých závazků, což je současná minimální hranice.

Nyní je však téměř jisté, že Pelikánův návrh sněmovnou neprojde. Daleko větší šanci má nápad, se kterým přišli Pelikánovi spolustraníci Patrik Nacher a Taťána Malá. Jejich návrh počítá se dvěma variantami osobního bankrotu. Buď by dlužník splatil za tři roky alespoň polovinu závazků, nebo za pět let 30 procent.

Na rozdíl od současně platné verze ale u pětileté varianty nebude dlužník na začátku testován, jestli je v jeho silách třetinu závazků skutečně uhradit. Až na konci oddlužovacího procesu by soudce rozhodl, jestli dlužník dělal pro zaplacení svých dluhů maximum. Pokud ano, soudce by ho zbývajících dluhů zbavil i v případě, že na hranici 30 procent nedosáhl.

Je reálné, aby soudci poznali, že se dlužník opravdu snažil uhradit, co mohl? Nepřijde mi moc pravděpodobné, že by soud takovému člověku po pěti letech řekl, že se dostatečně nesnažil, a dluhy mu proto zůstávají.

V praxi bude muset docházet ke kooperaci mezi insolvenčními správci a soudcem. Je to tedy o dohledu už v průběhu těch pěti let. Náš základní směr uvažování byl v tom, jak dosáhnout ideálního stavu, kdy odstraníme bariéru na začátku, aby se tam dostali i lidé, kteří by třeba v daném momentu nesplnili těch 30 procent, ale v průběhu času je u nich předpoklad, že budou více vydělávat. Na druhou stranu nechceme zvyšovat morální hazard v tom, že oddlužení bude bez pravidel a nebude tam uvedeno žádné minimální procento. Tento mix proto vyústil v ten náš návrh. Těch 30 procent není bariérou, je minimálním cílem. Pochopitelně to ale zvyšuje nároky na insolvenční správce a soudce.

O odměnách insolvenčních správců se také hodně diskutuje. Původní návrh ministra Pelikána počítal s tím, že budou od dlužníka dostávat pravidelný poplatek, který ale nebude nijak závislý na tom, kolik od něj opravdu vyberou. Plánujete to změnit tak, aby odměna správců byla více navázána na jejich výkon?

Původně jsem přišel s požadavkem, aby odměna byla více navázána na úspěšnost vymáhání. Nicméně z diskuse s ministerstvem spravedlnosti jsem zjistil, že její konstrukce by byla natolik komplikovaná, že tam nějaký paušál být musí. Pohyblivá složka by byla komplikovaná i v tom smyslu, že nároky na insolvenčního správce budou podstatně větší a budou mít daleko více povinností. Nechtěl jsem to tedy komplikovat i v kontextu toho, že insolvenčním správcům se odměňování nezměnilo už několik let.

Podstatou mého návrhu bylo, aby se nestávalo, že výsledkem splácení lidí, kteří mají jen minimální mzdu, bude pouze uspokojování insolvenčních správců a nikoliv věřitele. Systém nemůže fungovat tak, aby jediným, kdo bude uspokojen, byl insolvenční správce. Nicméně ta situace se vyvíjí a když se objeví nějaký návrh, který by toto zohlednil, tak ho možná podpořím. Zatím jsem ale na nic takového nenarazil.

Takže se také přikláníte k paušální odměně?

Zatím je tam paušál, ta věc je ale ještě otevřena. Moji původní vizi, že by to bylo zcela navázáno na výkon, jsem přehodnotil z hlediska názorů jak ministerstva spravedlnosti, tak i odborné veřejnosti.

Ústupky dlužníkům jsou poměrně jasné. Jak ale hodláte pomoci věřitelům?

Dnes můžete svou pohledávku přihlásit do 30 dnů, my navrhujeme tuto dobu prodloužit na 45 dnů. Do budoucna bych pak chtěl uspíšit, aby hlídač rejstříku insolvenčních řízení a návrhů byl běžně dostupný, jako je dnes třeba hlídač katastru nemovitostí.

Takže by například lidé, kteří pronajímají svůj byt, okamžitě zjistili, jestli daný člověk není v insolvenci?

Přesně tak. Stejně jako nemůžeme přeceňovat dlužníky, tak by bylo nefér přeceňovat i fyzické osoby, které jsou věřiteli. Nemyslím tím ale instituce, které mají nastavený systém na to, že počítají i s tím, že někdo z jejich portfolia dlužníků nesplácí.

Měl by věřitelům pomoci také stát? Jednou z možností je třeba daňová uznatelnost nedobytných pohledávek.

Tomu bych se vůbec nebránil. Každý musí nějak přispět k řešení tohoto problému.

V tom zcela nesouhlasím s panem ministrem Pelikánem, který říká, že stát problém nezpůsobil, a tak by se na jeho řešení neměl podílet.

Věřitel to přece také nezpůsobil. Bavit se o věřiteli jako o predátorovi, který si to způsobil sám, tak s tím nesouhlasím. Já se na svět dívám pozitivně a je zde celá řada věřitelů, kteří se dostali do situace, kdy jim někdo dluží a oni z něj nemohou peníze dostat. Oddlužení pomůže jak dlužníkovi, tak i věřiteli. Kromě uznatelnosti nedobytných pohledávek navrhuji také snížit daň z přidané hodnoty u všech úkonů, které insolvenční správci dělají.

Jakou jste pro svůj návrh sehnal podporu?

Z debaty jsem pochopil, že podpora jde napříč politickými stranami. Já například podpořím i návrh Dominika Feriho (TOP 09) na zvýšení odměny advokátů ze čtyř na šest tisíc. Budu rád, když vznikne jeden globální návrh, pod který se podepíší odborníci na tuto tematiku ze všech poslaneckých klubů. Jinými slovy, nebudeme si tady hrát na politiku, protože je potřeba problém řešit rychle a dělat politiku z neštěstí lidí mi nepřijde vhodné. Věřím, že v 80 procentech se na těch parametrech shodneme.

Je ve hře i možnost dvouletého oddlužení pro důchodce, kterou navrhují sociální demokraté?

Je to zajímavý návrh, ale spíše tam vidím cestu, aby to byly místo dvou let tři roky. Chtěl bych, aby v zákoně byla jen dvě časová pásma a navenek to bylo jednoduché. To je ale jeden z bodů, který bude podroben diskusi.

