Zda bude propojovat hyperloop Brno s Prahou je ve hvězdách. O necelých pět tisíc kilometrů na jihovýchod se ale už hyperloop začíná stavět. A nejde jen o jeden projekt. Na území Spojených arabských emirátů se snaží s novou formou dopravy prorazit firmy Hyperloop Transportation Technologies (HTT) a Virgin Hyperloop One.

Firma HTT je Čechům známá. Už před rokem projevila zájem o výstavbu tubusové rychlodráhy mezi Prahou a Brnem. Má být levnější a efektivnější než klasické dráhy pro vlaky, zákony však v Česku zatím s hyperloopem nepočítají. Naopak v emirátech jsou na revoluci v dopravě připraveni.

První komerční linka v Abú Zabí, hlavním městě emirátů, má být dle firmy HTT v provozu od roku 2020. Výhledově má společnost v plánu postavit hyperloopy mezi Spojenými arabskými emiráty a Saúdskou Arábii. S HTT závodí firma Virgin Hyperloop One miliardáře Richarda Bransona. Ten počítá s tím, že jeho hyperloopy budou v zemi stát do dvou až tří let.

Podle serveru CNBC se závod mezi oběma firmami vyhrocuje. HTT uvedla, že je "majitelem" značky hyperloop, protože byla vůbec první společností, které se tuto technologii podařilo zrealizovat v praxi. Podle CBNC sice předseda představenstva Virgin Hyperloop One, miliardář Richard Branson, uvažuje o změně názvu své společnosti kvůli sporům o jméno značky hyperloop, zatím to však není na pořadu dne, protože je dle něho Virgin "o krok dále než všichni ostatní".

Firma HTT se chlubila také tím, že právě ona postaví hyperloop mezi letišti v Abú Zabí a Dubají. Zde se do souboje marketingových oddělení obou firem zapojil i Dubajský úřad pro silnice a dopravu. Tvrzení firmy HTT odmítl s tím, že žádná taková dohoda nepadla.

Firma Virgin Hyperloop One v únoru zase podepsala s vládou indického státu Maháráštra předběžnou dohodu o stavbě hyperloopu mezi městy Puné a nově vznikajícím letištěm v Bombaji.

Hyperloop je systém vysokorychlostní přepravy osob a zboží založený na pohybu přetlakových kapslí podtlakovými trubkovými tunely. Tyto kapsle pohánějí lineární indukční motory a vzduchové kompresory.

Podle vývojářů se bude jednat o nejrychlejší a nejpohodlnější možný způsob cestování, protože na letištích jsou zdlouhavé kontroly, vlaky jezdí často přeplněné a auta stojí v dopravních zácpách.

Související Video Cestování budoucnosti. V americké poušti padl rekord při testu Hyperloopu