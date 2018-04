Zavedení cel na dovoz oceli a hliníku do Spojených států a následná protiopatření dotčených států sníží podle analýzy Deloittu globální hospodářský růst o 1,7 miliardy dolarů. Kvůli vazbám hutí a výrobců hliníku na další odvětví budou nakonec dopady 14 miliard dolarů (přibližně 300 miliard korun).

"Zavedení cel nejvíce zasáhne Rusko a jeho ekonomiku. Z evropských zemí nová cla postihnou nejvíce Německo," uvádí analýza Deloittu. Negativní dopad cel pro českou ekonomiku vyčíslila analýza na maržích pro tuzemské oceláře asi na jednu miliardu korun.

Podle Deloittu je mnohem větším nebezpečím pro světovou ekonomiku rozšíření protekcionismu a obchodních válek. Vzájemný obchod mezi Evropou a Amerikou pak může mnohem zásadněji poškodit případné zavedení 35procentního cla na dovoz automobilů, které tvoří desetinu vzájemného obchodu. Dopad na Německo v tomto případě analýza odhaduje na 0,8 procenta jeho HDP. Kromě Německa by případné negativní dopady, které Deloitte vyčísluje na 107 miliard dolarů, nejvíce postihly Slovensko.

Evropa vyjednává o prodloužení výjimky

Americký prezident Donald Trump rozhodl v březnu o zavedení cel na dovoz oceli ve výši 25 procent a pro hliník 10 procent. Trump sliboval větší ochranu amerických ocelářů ve volební kampani a ve státech s tradicí ocelářství pro něj v roce 2016 většina lidí i hlasovala. V případě oceli mají opatření snížit dovoz asi o 13 milionů tun. Spojené státy se podílí na světové spotřebě oceli více než šesti procenty. Největším světovým producentem je Čína.

Do úterý 1. května mají některé státy dočasnou výjimku z uplatňování Trumpových cel. To je případ Kanady nebo Mexika, které patří mezi pět největších vývozců oceli do USA a připadá na ně více než čtvrtina všech importů. Trvalou výjimku má podle zdrojů televize CNBC získat další významný vývozce oceli Jižní Korea, která v nové obchodní dohodě souhlasila s kvótami na dovoz do USA.

O výjimce vyjednává se Spojenými státy také Evropská unie. Minulý týden byla ocel tématem při návštěvě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona či německé kancléřky Angely Merkelové. Na jednáních s Evropskou komisí se přímo podílí americký ministr obchodu Wilbur Ross. Podle listu Frankfurter Allgemeine Zeitung požádal Ross telefonicky unijní komisařku pro obchod Cecilii Malmströmovou, aby EU dobrovolně omezila vývoz oceli a hliníku do Spojených států na 90 procent průměrné úrovně z minulého roku. Tím by se dovoz snížil o 16,3 procenta. Evropská komise ale podle FAZ tento požadavek odmítla a označila ho za nepřijatelný.

Evropa se s USA dostala kvůli oceli do sporu již v roce 2002, když je zavedl tehdejší prezident George Bush mladší. Kromě stížnosti u Světové obchodní organizace (WTO) uvalila potom EU sankce na dovoz vybraného amerického zboží. Nakonec Washington ke konci roku 2003 cla opět zrušil.

Brusel hrozí odvetnými cly na vybrané výrobky i nyní. Má jít hlavně o výrobky ze států důležitých pro republikánské politiky, protože letos proběhnou volby do Kongresu. Kromě oceli a hliníku půjde třeba o zemědělské výrobky, whisky nebo motocykly. To by v Česku mohlo mít třeba dopad na zdražení strojů Harley-Davidson.

Z Česka se vyváží do USA ocel za 200 milionů dolarů

Zavedení cel bude mít dopady i na tuzemské oceláře. Přímé dodávky oceli z Česka na americký trh mají hodnotu 200 milionů dolarů (asi 4,1 miliardy korun) a představují necelá tři procenta hutního exportu.

Na americký trh vyvážejí všechny hlavní ocelářské podniky v Česku kromě společnosti Vítkovice Steel. U Třineckých železáren a ostravského ArcelorMittalu se cla dotknou hlavně dodávek bezešvých trubek pro ropný průmysl, kde jsou velmi dobré marže. Z Třince se do USA vyvážejí také kolejnice.

Významný je americký trh pro Válcovny trub Chomutov, jeden z podniků ocelářské skupiny Zdeňka Zemka. Chomutovské válcovny do USA vyvážejí ročně pět až šest tisíc tun bezešvých trubek v hodnotě 180 milionů korun, což představuje asi 15 procent celkového ročního objemu výroby tohoto podniku.

Přímé dopady mohou být pro podniky nepříjemné, ale nikoli likvidační. Mnohem větší obavy mají oceláři z dovozu výrobků, které se neprodají v USA. "Amerika je největší světový dovozce oceli. Pokud neskončí tam, přesměruje se na jiné otevřené trhy. A to znamená, že do velké míry skončí v Evropě," tvrdí Daniel Urban, ředitel Ocelářské unie. Už loni se podle evropské organizace Eurofer dovezlo 40 milionů tun oceli, což byl nový rekord.

V Evropě, stejně jako v USA už přitom platí cla zavedená na dovoz čínské oceli. Čínský vývoz oceli dosáhl vrcholu v roce 2015, kdy jí země do světa vyvezla celkem 112 milionů tun. I přes zavedení antidumpingových cel Čína, na niž připadá polovina světové produkce oceli, západní trhy nadále ovlivňuje.

