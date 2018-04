S osmi miliony obyvatel je Izrael podobně velkou zemí jako Česko. Oproti tuzemsku se ale může chlubit mnohem větším počtem inovativních technologií, které slaví úspěchy po celém světě. Izraelci stojí za vynálezem USB disku nebo cherry rajčat. V poslední době pak například vyvinuli mobilní aplikace, jako je Waze nebo Viber, z nichž ta první naviguje auta po městech, ta druhá zase patří mezi nejpopulárnější komunikační nástroje na světě.

Hlavně kvůli takovým inovacím je Tel Aviv po americkém Sillicon Valley považován za jedno z hlavních startupových center světa. Svá výzkumná a vývojová centra ostatně v židovském státě mají technologičtí lídři, jako Facebook, Google, Microsoft či Apple a do zdejších start-upů investují fondy z USA, Evropy i Asie.

Důvod úspěchu tamních inovativních firem je prý přitom prostý. "Stát se zkrátka nebojí rizikové investice do start-upů podporovat z vlastní kapsy. A svou roli hraje také povinná služba v armádě. Velmi často sledujeme, že se zakladateli start-upu stávají právě lidé, kteří spolu v minulosti sloužili u téže jednotky, z níž si odnesli znalost nejmodernějších technologií," říká Andy David z izraelského ministerstva zahraničí.

David má jako ředitel tamního odboru inovací a technologií na starosti propojování izraelských "startupistů" s jejich kolegy ze zbytku světa a v minulosti pracoval i v Sillicon Valley, kde Izrael zastupoval jako generální konzul. Andy David je jedním z hostů pražské akce Týden inovací, která se uskuteční od 14. do 20. května.

HN: O Izraeli se často mluví jako o startupovém národu. Jak se stalo, že se vaše země stala startapovou velmocí a kdy k tomu došlo?

Izrael vznikl před 70 lety, tehdy jsme ale neměli tolik firem, které bychom dnešním slovníkem označili za start-upy. Důvodem byla tehdejší podoba naší ekonomiky. Izrael byl vždy demokratickou zemí, v minulosti ale v ekonomické oblasti inklinoval k socialismu. Stát tak vlastnil většinu firem, a lidé s podnikatelským nadáním proto spíše ve své kariéře spoléhali na práci ve velkých státních podnicích.

Měnit se to začalo na sklonku 80. a začátkem 90. let, kdy se stát pustil do rozsáhlejší privatizace. Lidé začali více podnikat a tehdejší vlády také přicházely se zákony, které rozvoji podnikání pomáhaly.

V Izraeli jsme se vždycky mohli opřít o spoustu talentů. Počátek našich startupových úspěchů ale přišel až tehdy, kdy se upravila pravidla pro podnikání. Lidé v byznysu pak byli ochotnější podstupovat větší rizika a v éře následující po privatizaci navíc čím dál více tlačili na efektivitu ve výrobě. A té můžete dosáhnout především tím, že se začnete pouštět do inovací.

Klíčové pro vznik takového ekosystému byla devadesátá léta, kdy stát finančně podpořil vznik venture kapitálového trhu, který se typicky na financování start-upů zaměřuje. Kdokoliv, kdo se rozhodl založit venture fond, získal od vlády finanční podporu a stát s ním sdílel jeho investiční rizika. Místní investiční trh díky tomu vyrostl velmi rychle. Dnes je ale situace odlišná a nejvíc investic do místních inovativních firem plyne ze zahraničí, a to především z USA, Evropy, Číny nebo Singapuru.

HN: Jak stát rozvoj start-upů podporuje?

Než popíšu některé z hlavních státních programů, musím se zmínit o základním principu, jímž se naše podpora start-upů řídí. Spočívá v tom, že je vláda ochotná nést se start-upy jejich byznysová rizika. V jiných zemích obvykle platí, že rizika spočívají hlavně na bedrech soukromého sektoru. Vlády hospodaří s penězi svých daňových poplatníků, proto se zpravidla chovají tak, že s výtěžky z daní nakládají opatrně a konzervativně. V Izraeli ale uvažujeme jinak.

U financování start-upů sledujeme řadu tržních selhání. Soukromý kapitál často není ochotný start-upy podporovat, protože jde o vysoce rizikové investice. Stát se proto před lety rozhodl, že se stane významným start-upovým investorem, což soukromé investory povzbudilo v tom, že se začali na startupových investicích více podílet.

HN: Zmínil jste se o státních programech na podporu start-upů. Jak v Izraeli fungují?

Těch programů je asi 18, ale snad postačí, když o nich promluvím trochu obecně. Stát start-upům umožňuje žádat o půjčky, které mohou dosahovat i několika milionů dolarů. V podstatě se ale jedná o dotace. To znamená, že když váš start-up neuspěje, peníze státu vracet nemusíte. Pokud se ale naopak jeho byznys chytí a firma roste, tak nám ze svých tržeb poskytnutou částku splatí.

Ze start-upů, které podpoříme, jich uspěje jen asi 30 až 35 procent.

HN: To ale vůbec není špatné číslo v porovnání se zbytkem světa…

To není, ale přesto to znamená, že dvě třetiny projektů, které podpoříme, skončí neúspěchem. Nám to ale vůbec nevadí. Kdyby naopak podíl úspěšných start-upů stoupl třeba na 50 procent, řekla by si vláda, že v podpoře start-upů málo riskuje. Myšlenkou je zkrátka podpořit inovace a do rizikových investic se pouštět i tam, kam by se klasický soukromý investor neodvážil.

Jak jsem říkal, start-upových programů máme spoustu. Většina z nich se zaměřuje na investování přímo v Izraeli, ministerstvo zahraničí ale stojí i za projekty, které podporují spolupráci našich start-upů s těmi ze zbytku světa. Máme proto dohody uzavřené s vládami v USA, Japonsku, Číně, Indii nebo Německu.

Firmám z těchto zemí, které se spojí s těmi izraelskými a rozhodnou se třeba sdílet svůj vývoj, pak izraelská vláda poskytuje peníze a stejně tak činí i naši mezinárodní partneři ze zmíněných států.

HN: Co podobná dohoda s českým státem?

Tu zatím nemáme, ale chystáme se vytvořit nový program pro mezinárodní spolupráci, do něhož by se mohlo zapojit i Česko.

HN: Už jsme se zmínili o Izraeli jako startupovém národě. Start-up Nation je název knižního bestselleru, který izraelské úspěchy v oblasti byznysu start-upů popisuje a dává je do souvislosti s fungováním izraelské armády. Je to skutečně tak, že vojna dělá z mužských i ženských branců "startupisty"?

Určitě je to součást našeho startupového příběhu. Představte si, že je vám 18 let a odvelí vás k jednotce, ve které po dva nebo tři roky pracujete se špičkovými technologiemi, to všechno pod časovým tlakem a v týmu stejně starých lidí. Armáda vás naučí disciplíně, protože musíte plnit rozkazy, zároveň si v ní ale vytvoříte i síť kontaktů, která vám mohou pomoci do budoucna.

Velmi často sledujeme, že start-upy zakládají lidi, kteří spolu sloužili u jedné jednotky. Ti lidé se dobře znají, mají společné zážitky a navíc se mezi nimi během služby smazávají sociální rozdíly. V armádě nezáleží na tom, odkud pocházíte nebo jak bohatá nebo chudá je vaše rodina. Klíčové jsou jen vaše schopnosti, ty rozhodují o vašem postavení.

Zmínil jsem, že se mladí branci v armádě dostávají k práci se špičkovými technologiemi. V tomto směru se ale nesmí zapomínat ani na to, že řada izraelských inovací, které původně sloužily jen pro vojenské účely, se uplatnila také v civilním světě. Příkladem jsou třeba miniaturní kamery, které se dnes používají ve zdravotnictví. Jedna z izraelských společností tuto kameru vzala a vložila ji do drobné pilulky. Tu jako pacient spolknete a kamera pak snímá vnitřek vašeho těla, aby odhalila možné nemoci a nesrovnalosti.

Dalším příkladem mohou být různé kyberbezpečnostní programy, které původně také začínaly jako armádní software, dnes je ale mohou používat také civilní uživatelé.

HN: Jakými dalšími obory se dnes izraelské start-upy zabývají nejčastěji?

Řekl bych, že dnes je nejpopulárnější oblastí již zmíněná kybernetická bezpečnost. Vedle toho v Izraeli vyvíjíme technologie pro autonomní auta, moderní medicinské přístroje, zabýváme se inovacemi v zemědělství a tradičně v oblasti zavlažovacích systémů. A pak tu jsou také modernizace postupů ve stavebnictví či letectví. V neposlední řadě se rovněž rozvíjí herní průmysl, který čím dál více využívá zařízení pro virtuální nebo rozšířenou realitu.

HN: Známé jsou start-upy jako Waze či Viber, co další startupoví velikáni z Izraele?

Velké úspěchy nyní slaví třeba Mobileye, což je společnost, která vyvíjí automatický vizuální systém do aut, který řidičům pomáhá identifikovat nástrahy na silnici a brání střetu jejich vozů s jinými auty. Tuhle společnost loni za 15 miliard dolarů koupil americký Intel, který kvůli zmíněné akvizici přesune svůj vývoj technologií pro autonomní vozy do Izraele.

Pak tu máte případ start-upu Playtika, který vyvíjí mobilní hru typu kasina a za který na přelomu loňského a letošního roku zaplatili čínští investoři přes čtyři miliardy dolarů. No a nesmím zapomenout ani na firmu Argus, která řeší kyberbezpečnost aut s připojením k internetu. Za tuhle společnost loni německý výrobce pneumatik Continental vydal skoro půl miliardy dolarů.

HN: Izraelské start-upy evidentně dokážou zaujmout silné investory i zákazníky. Někteří kritici ale namítají, že tyhle firmy vytvářejí vlastní inovativní ekonomiku, která není příliš propojená s tradičními obory, kterým v modernizaci spíše ujíždí vlak...

Na takových výtkách určitě něco pravdy bude. Start-upy jsou rozhodně v inovacích napřed, zatímco klasické obory se tak rychle nemodernizují. V hi-tech průmyslu u nás pracuje asi osm až 10 procent populace, to ale neznamená, že by z jeho nápadů netěžil i zbytek země.

Vezměte si jen inovace v zemědělství, na kterém v Izraeli profitují především venkovské oblasti v Galilei nebo v pouštěi Negev. Pak tu máte velmi konzervativní obor stavebnictví. I do toho se teď dostává spousta nových technologií - ať už je to stavba domů za pomoci 3D tisku, nebo třeba sledování výstavy za pomoci dronů, které projektantům pomáhají rychleji odhalovat možné konstrukční nedostatky.

K tomu se rozvíjí i moderní solární energetika, ve školství se zase můžete spoléhat na různé vzdělávací aplikace, které znalosti dostávají mezi širší populaci.

HN: Co populace ultraortodoxních Židů a izraelských muslimů? To jsou velmi tradiční komunity, které na moderní technologie moc nespoléhají. Oproti většině Izraelců mají přitom větší porodnost. Nebojíte se proto, že v budoucnu nebudete mít v Izraeli dostatek lidí, kteří by byli ochotní pouštět se do nových technologií a zakládat start-upy?

Máte pravdu. Tyhle skupiny naší společnosti se v minulosti do inovativních projektů příliš nezapojovaly. Dobrou zprávou ale je, že se to začíná měnit. Jenom před dvěma týdny třeba vznikly coworkingové prostory pro zakladatele start-upů z ultraortodoxní komunity. Vznikají také programy pro ultraortodoxní ženy, které dosud hrály ve své komunitě spíše pasivnější roli. Nově se je ale stát snaží motivovat k práci a snaží se jim vyjít vstříc třeba v tom, že nechce narušovat jejich zaběhnutý režim, umožňuje jim pracovat z domova a dává jim flexibilní pracovní dobu, aby mohly například odvést své děti do školy nebo měly čas na modlení.

Pokud je řeč o muslimské komunitě, tak pro tu se teď hodně dělá v Nazaretu nebo Haifě. Microsoft tam nedávno otevřel svůj start-upový akcelerátor. Chci zkrátka říct, že i v těchto dvou komunitách, které jsou velmi konzervativní, dochází ke změnám a postupně se zapojují do zakládání inovativních firem.

